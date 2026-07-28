Batwara 1947 Trailer Out: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं…सनी देओल के थर्रा उठा पूरा पाकिस्तान, ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Batwara 1947 Trailer Out: सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 का ट्रेलर मंगलवार, 28 जुलाई को रिलीज हुआ. यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है. ट्रेलर की शुरुआत प्रीति जिंटा और सनी देओल से होती है, जो पति-पत्नी का रोल निभा रहे हैं, और एक-दूसरे को भारत की आजादी की बधाई दे रहे हैं. हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उन्हें पता चलता है कि देश दो हिस्सों में बंटने वाला है और वे पाकिस्तान चले जाते हैं. इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी हैं.

बटवारा 1947 का शानदार ट्रेलर हुआ रिलीज

बटवारा 1947 एक ऐसे परिवार की कहानी है. जिसकी जिंदगी हिंसा, बेघर होने और बंटवारे की उथल-पुथल से बिखर जाती है. ट्रेलर इस दुखद घटना की इंसानी कीमत पर फोकस करता है, साथ ही बड़े पैमाने पर लडाई के बीच दया, हिम्मत और उम्मीद को भी दिखाता है. बंटवारे की घोषणा के बाद उन्हें सभी को अपना घर छोडकर नए बने पाकिस्तान में जाना पडता है. सनी का किरदार अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लडता है. ट्रेलर के एक खास पल में, वह कहता है, मंदिर तोडना इस्लाम नहीं है, और फिर एक और दमदार लाइन कहता है, “उसके बच्चे का पहला मजहब मां होता है. मां को हिंदू मुसलमान में ना बताइए. मां अपने आप में एक मजहब है.”

‘बंटवारा 1947’ की स्टार कास्ट

‘बंटवारा 1947’ में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे सुपरस्टार नजर आने वाले हैं. सालों बाद प्रीति जिंटा को बड़े पर्दे पर एक बार फिर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी 30 साल बाद एक बार फिर नजर आने वाले हैं. बता दें कि, फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने तिया है. साथ ही इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखा हैं और एआर रहमान ने संगीत दिया है.