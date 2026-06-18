Batwara 1947 Teaser Review: पाकिस्तान से पंगा लेने को तैयार सनी देओल! प्रीति जिंटा की आंखों में दिखा विभाजन का दर्द

साल 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया. आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के टीजर में सनी देओल दमदार अंदाज में दिख रहे हैं. वहीं प्रीति जिंटा दर्द और अपने को खोने के डर से चीखती-चिल्लाती दिख रही हैं. यह फिल्म आजादी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

कैसा है फिल्म का टीजर?

1 मिनट 05 सेकेंड की इस टीजर की शुरुआत निर्माता आमिर खान की गंभीर आवाज से होती है, जिसमें वह भारत की कड़ी मेहनत से मिली आजादी और उसके बाद के धर्म के आधार पर बंटवारे के कहानी बताते हैं. बैकग्राउंड में चल रहे सीन्स में दिखता है कि किस प्रकार करोड़ों लोग हिंसा, विस्थापन के कारण अपनों को छोड़ अलग बसने को मजबूर हुए. फिर इसके बाद सबसे अहम मोड़ टीजर में तब आता है, जब सनी देओल की एंट्री होती है. वह विभाजन के मौके पर लोगों की मदद करते दिखते हैं. एस सीन में दिखता है कि अभिमन्यु सिंह, सनी देओल से पूछते है, पंगा लेना है? इस पर सनी पाजी जवाब देते हैं, ‘इरादा तो नहीं पर ऐतराज़ भी नहीं है.’ इसके अलावा प्रीति जिंटा को अपनों से बिछड़ते हुए दिखाया गया है. टीजर का अंत इस कैप्शन के साथ होता है, ‘नफरत और भय के समय में, उसने साहस को चुना.’

कब रिलीज होगी फिल्म?