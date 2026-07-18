‘बटवारा 1947’ का टीज़र 2 हुआ जारी, सनी देओल का अंदाज जगा रहा गुस्सा और देशभक्ति, शबाना आजमी और प्रीती ज़िंटा को देख इमोशनल हुए लोग

Sunny Deol Batwara 1947 Teaser 2: पहले टीज़र के रिलीज़ होने के एक महीने बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म ‘बटवारा 1947’ का दूसरा टीज़र आज जारी कर दिया गया है और यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

दूसरा टीज़र एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि कैसे स्वतंत्रता की खुशी विभाजन की भयावहता के आगे फीकी पड़ गई थी. यह इतिहास के सबसे अनिश्चित दौर में लाखों लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा और अत्याचारों को उजागर करता है.

टीज़र देख इमोशनल हुए लोग

एक मिनट के इस टीज़र में सनी देओल की गंभीर आवाज है, जहां वह कहते हैं, “डर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग. मैं जीते जी मरना नहीं चाहता.” टीज़र के ज़रिए सनी देओल का किरदार नफ़रत और डर के माहौल में साहस का रास्ता चुनता हुआ नजर आ रहा है. 1947 के विभाजन की दर्दनाक पृष्ठभूमि पर आधारित यह टीज़र उस हिंसा को दर्शाता है जिसने पूरे देश को अपने शिकंजे में ले लिया था. इसमें प्रीति ज़िंटा की भयभीत झलकियाँ, शबाना आज़मी की दमदार उपस्थिति और अली फ़ज़ल का रहस्यमयी अभिनय कहानी को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं. सनी देओल को घरों में तोड़फोड़ और आगजनी के बीच एक साहसी अवतार में देखा जा सकता है, जहाँ विभाजन की घटनाओं ने तबाही मचा दी थी और परिवार अपनी जान के लिए डर रहे थे. इस टीजर को देखकर लोग विभाजन की कल्पना कर सकते हैं.

यहां देखें टीजर:

बटवारा 1947 टीज़र 1 के बारे में

पहले टीज़र की शुरुआत निर्माता आमिर खान की गंभीर आवाज से होती है, जिसमें भारत की कठिन परिश्रम से प्राप्त स्वतंत्रता और उसके बाद के विनाशकारी परिणामों पर विचार किया गया है. टीज़र कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन फिल्म का मिजाज सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है. संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली दृश्यों के माध्यम से, ‘बटवारा 1947’ भारत के 1947 में हुए विभाजन के दौरान लाखों लोगों द्वारा अनुभव किए गए दर्द, भय और अनिश्चितता को दर्शाने का प्रयास करता है. इस टीज़र का सबसे रोमांचक पल सनी देओल की एंट्री के साथ आता है. उथल-पुथल के बीच आकर, अभिनेता अपनी विशिष्ट स्क्रीन प्रेजेंस से एक अलग छाप छोड़ते हैं. टीजर में एक संक्षिप्त बातचीत में, जब कोई उनसे पूछता है, “पंगा लेना है?”, तो वे जवाब देते हैं, “इरादा तो नहीं पर ऐतराज़ भी नहीं है.”

फिल्म की स्टार कास्ट

इस फिल्म में शबाना आजमी ने दुर्गावती देवी (माई), सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा, प्रीति जिंटा ने हमीदा बेगम, करण देओल ने जावेद मिर्जा, अली फजल ने हबीब अनवर और अभिमन्यु सिंह ने याकूब खान की भूमिका निभाई है. टीज़र और पहले जारी किए गए कैरेक्टर पोस्टर को देखकर लगता है कि कहानी विभाजन के दौरान असाधारण परिस्थितियों से निपटने की कोशिश कर रहे आम लोगों पर केंद्रित है. इस परियोजना को आमिर खान प्रोडक्शंस और अपर्णा पुरोहित का समर्थन प्राप्त है, जबकि एआर रहमान ने संगीत दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं. बता दें कि ‘बटवारा 1947’ 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी.