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‘बंटवारा 1947’ की स्टारकास्ट पहुंची ‘केबीसी 18’ के सेट पर, आमिर ने बिग बी से किया ऐसा सवाल; महानायक भी हैरान

Batwara 1947: हाल ही में केबीसी 18 का प्रोमो सामने आया है, जिसमें आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' की स्टारकास्ट पहुंची. प्रोमो में आमिर खान अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सोचना पड़ेगा थीम के बारे में सवाल किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 8, 2026 6:04:41 PM IST

बंटवारा 1947 फिल्म की स्टारकास्ट केबीसी 18 में पहुंची
बंटवारा 1947 फिल्म की स्टारकास्ट केबीसी 18 में पहुंची


आमिर खान, प्रीति जिंटा, सनी देओल के साथ ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 18 के ओपनिंग एपिसोड में लेजेंडरी होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठेंगे. मेकर्स ने प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें आमिर यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को असल में क्या सोचना होगा. देखें पूरा वीडियो. 

प्रोमो में क्या देखने को मिला?

प्रोमो में आमिर खान ‘केबीसी 18’ शो के होस्ट और अभिनेता अमिताभ बच्चन  से पूछते हैं, ‘आपने कहा है आपके प्रोमो में ‘सोचना पड़ेगा’, तो क्या सोचना पड़ेगा ?’ मजाकिया अंदाज में बिग बी कहते हैं, ‘इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सोचना पड़ता है ना भाईसाहब.’ आमिर तुरंत जवाब देते हैं, ‘सोचना पड़ेगा, सर वाकई सोचना पड़ेगा.’

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फिल्म का प्रचार करने पहुंचे एक्टर्स

आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा अपनी आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को प्रमोट करने के लिए शो में आएंगे. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शबाना आज़मी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी हैं. सबकॉन्टिनेंट के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में सेट यह फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिनकी जिंदगी हिंसा, बेघर होने और बंटवारे की उथल-पुथल से बिखर जाती है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई गई फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Tags: Batwara 1947KBC 18
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