Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान

Batwara 1947 Review | Batwara 1947 First Review | Batwara 1947 IMDB rating: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. सनी देओल और प्रीति जिंटा एक बार फिर से कई सालों बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आ रहे हैं. इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया एक्स हैंडल पर आ रही है. लोग फिल्म के एक्शन और कहानी की तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या बोले रहे यूजर्स.
दर्शकों ने क्या कहा?
‘बंटवारा 1947’ फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ‘यह तो होना ही था. पाजी सुपरस्टार थे, पाजी सुपरस्टार हैं और पाजी इस धरती पर सदाबहार सुपरस्टार रहेंगे.’ वहीं दूसरे ने बोला, मजा आ गया, पैसा वसूल फिल्म है.’ एक ने कहा कि एक्शन शानदार है. एक अन्य ने कहा, ‘शबाना आज़मी ने मुझे गरिमा, मजाक, ज़िद और दिल टूटने का एहसास दिया है. वह कभी विक्टिम नहीं बनीं—वह पूरी तरह जिंदा महसूस करती हैं. सनी देओल के साथ उनका रिश्ता शानदार है. जिंदगी भर याद रहने वाली परफ़ॉर्मेंस.’ हालांकि, कुछ ने कहा कि ये फिल्म आवारापन 2 को पीछे छोड़ नहीं पाएगी. वहीं कुछ ने सनी देओल की ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है.
Shabana Azmi gives Mai dignity, humour, stubbornness and heartbreak. She is never reduced to a victim—she feels completely alive. Her bond with Sunny Deol becomes the beating heart of #Batwara1947. A performance of a lifetime. ❤️ #Batwara #BatwaraReview pic.twitter.com/xp6zgYZr92
— Palak (@Palakxsre) August 14, 2026
Karan Deol sirf apni presence register nahi karte. ⭐️👏 #Batwara1947 mein apne dialogues ko conviction ke saath land karte hain. Controlled, confident and emotionally effective—this performance deserves attention. #Batwara #Batwara1947Review pic.twitter.com/cWJm0mbnXY
— ushan❤️ (@ushhame234) August 14, 2026
Morning Show Public Review #Batwara1947 🚨
Audience calls Batwara 1947 a Paisa Vasool film! 🔥
Sunny Deol has once again created GADAR on the big screen! 💥 pic.twitter.com/Kf7UUd9QGk
— M4MOVIES (@m4moives_) August 14, 2026
Gen Z aur college students ko #Batwara1947 zaroor dekhni chahiye. Textbook ki teen lines yahan ghar chhootne, identity khone aur overnight minority banne ka dard ban jaati hain. Family ke saath dekho, phir elders se baat karo. 🍿 #Batwara #BatwaraReview pic.twitter.com/VCRupOBElC
— Kapil (@Kapilebss) August 14, 2026
I just read somewhere that Sunny Deol has worked in more than 100 movies 🎥 and has given total 15 Hits 🤢 Aamir Khan has seriously lost it. How can he invest 100 crores for Sunny Deol movie 🎥 Batwara looks another flop #SunnyDeol #Batwara1947 #AamirKhan
— Scorpion21 (@ZAD823) August 14, 2026
First 20 Minutes and It’s too Emotional, Nailed it 💥#Batwara1947 #SunnyDeol
— VK Reviews ✍🏻 (@VishuKhatter) August 14, 2026
फिल्म के बारे में
‘बटवारा 1947’ में सनी देओल सिकंदर मिर्ज़ा के लीड रोल में हैं, जबकि प्रीति ज़िंटा उनकी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा का रोल कर रही हैं। फिल्म में जानी-मानी एक्ट्रेस शबाना आज़मी, करण देओल, अली फ़ज़ल और अभिमन्यु सिंह भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच एक और कोलेबोरेशन है. दोनों पहले घायल, दामिनी और घटक जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं , जिससे उनका रीयूनियन इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है।.