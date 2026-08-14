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Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान

Batwara 1947 X Review | Batwara 1947 Review | Batwara 1947 First Review | Batwara 1947 IMDB rating: सनी देओल और प्रीति जिंटा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बंटवारा 1947' आज यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: August 14, 2026 11:43:47 AM IST

बंटवारा 1947
बंटवारा 1947


Batwara 1947 Review | Batwara 1947 First Review | Batwara 1947 IMDB rating: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. सनी देओल और प्रीति जिंटा एक बार फिर से कई सालों बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आ रहे हैं. इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया एक्स हैंडल पर आ रही है. लोग फिल्म के एक्शन और कहानी की तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या बोले रहे यूजर्स. 

दर्शकों ने क्या कहा?

‘बंटवारा 1947’ फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ‘यह तो होना ही था. पाजी सुपरस्टार थे, पाजी सुपरस्टार हैं और पाजी इस धरती पर सदाबहार सुपरस्टार रहेंगे.’ वहीं दूसरे ने बोला, मजा आ गया, पैसा वसूल फिल्म है.’ एक ने कहा कि एक्शन शानदार है. एक अन्य ने कहा, ‘शबाना आज़मी ने मुझे गरिमा, मजाक, ज़िद और दिल टूटने का एहसास दिया है. वह कभी विक्टिम नहीं बनीं—वह पूरी तरह जिंदा महसूस करती हैं. सनी देओल के साथ उनका रिश्ता शानदार है. जिंदगी भर याद रहने वाली परफ़ॉर्मेंस.’ हालांकि, कुछ ने कहा कि ये फिल्म आवारापन 2 को पीछे छोड़ नहीं पाएगी. वहीं कुछ ने सनी देओल की ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है. 

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फिल्म के बारे में

‘बटवारा 1947’ में सनी देओल सिकंदर मिर्ज़ा के लीड रोल में हैं, जबकि प्रीति ज़िंटा उनकी पत्नी हमीदा मिर्ज़ा का रोल कर रही हैं। फिल्म में जानी-मानी एक्ट्रेस शबाना आज़मी, करण देओल, अली फ़ज़ल और अभिमन्यु सिंह भी अहम रोल में हैं.  यह फिल्म सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच एक और कोलेबोरेशन है. दोनों पहले घायल, दामिनी और घटक जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं , जिससे उनका रीयूनियन इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है।.

Tags: Batwara 1947batwara 1947 review
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Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान

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Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान
Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान
Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान
Batwara 1947 Review: पैसा वसूल भाई… सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख उत्साहित हुए फैंस, शबाना आजमी ने खींचा ध्यान