Batwara 1947 Day 1 Collection: ‘आवारापन 2’ की आंधी में उड़ी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, ओपनिंग डे पर फिल्म की धीमी शुरुआत

सनी देओल और प्रीति जिंटा अभिनीत फिल्म ‘बंटवारा 1947’ ने रिलीज के पहले दिन ठीक-ठाक शुरुआत की. हालांकि इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के आगे यह फिल्म सुस्त पड़ती दिखाई दी. सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ को क्रिटिक्स द्वारा मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुछ खास कमाई नहीं की. चलिए जानते हैं फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया.

पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के अनुसार, बंटवारे पर बनी इस ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की, और पहले दिन देश भर में 8,721 शो में 5.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. पहले दिन के बाद भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 6.84 करोड़ रुपये रहा. ओवरसीज मार्केट में, सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने Rs 1.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमाई को मिलाकर, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन सिनेमाघरों में पहले दिन Rs 8.34 करोड़ तक पहुंच गया.

‘आवारापन 2’ से काफी दूर नजर आई ‘बंटवारा 1947’

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ से ओपनिंग डे के कलेक्शन के मामले में काफी दूर नजर आई. जहां ‘आवारापन 2’ ने रिलीज के पहले दिन 21.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, ‘बंटवारा 1947’ ने सिर्फ 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब वीकएंड पर देखना होगा कि कौन सी फिल्म आगे निकलती है.

फिल्म के बारे में

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ पर आधारित है.1947 में भारत के बंटवारे और पंजाब के बंटवारे के समय के मुश्किल दौर के बैकग्राउंड पर बनी, ‘बंटवारा 1947’ देश के बंटवारे के दौरान सामने आई इंसानी कहानियों को दिखाती है.फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आज़मी, कनिका कपूर, करण देओल, अली फज़ल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह भी हैं. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म को आमिर खान ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

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