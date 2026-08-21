Home > मनोरंजन > Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल

Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल

Batwara 1947 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. आइए जानते हैं फिल्म की अभी तक कितनी कमाई हुई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 21, 2026 10:37:24 AM IST

बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


फिल्म ‘बंटवारा 1947’  14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने अभी तक कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है. हालांकि, मेकर्स को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं. सनी देओल की इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. चलिए जानते हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की हैं. वहीं इसने गुरुवार को कितना कलेक्शन किया. 

गुरुवार को कितनी कमाई की?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘बंटवारा 1947’ ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 1.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बुधवार को 1.40 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी कि फिल्म की कमाई पिछले दिन के मुकाबले घटी है. 

You Might Be Interested In

फिल्म की कुल कमाई

बंटवारे पर बनी इस ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. सनी देओल स्टारर ‘बंटवारा 1947’  ने एक हफ्ते में कुल 33.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये के आसपास है. 

फिल्म के बारे में

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ पर आधारित है.1947 में भारत के बंटवारे और पंजाब के बंटवारे के समय के मुश्किल दौर के बैकग्राउंड पर बनी, ‘बंटवारा 1947’ देश के बंटवारे के दौरान सामने आई इंसानी कहानियों को दिखाती है.फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आज़मी, कनिका कपूर, करण देओल, अली फज़ल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह भी हैं. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म को आमिर खान ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल…’, राखी सावंत दे रही सुनीता को नए-नए आइडिया; वीडियो देख बॉलीवुड में मची हलचल

Tags: Batwara 1947box office
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ठंड लगने पर पिएं ये 5 ड्रिंक्स

August 20, 2026

मायानगरी के ये सुपरस्टार्स असल में कहां से हैं? जानिए...

August 20, 2026

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026
Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल
Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल
Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल
Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल