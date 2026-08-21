Batwara 1947 Box Office Collection: हफ्तेभर में ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्म का हाल

फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने अभी तक कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है. हालांकि, मेकर्स को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं. सनी देओल की इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं. चलिए जानते हैं इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की हैं. वहीं इसने गुरुवार को कितना कलेक्शन किया.

गुरुवार को कितनी कमाई की?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘बंटवारा 1947’ ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 1.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने बुधवार को 1.40 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी कि फिल्म की कमाई पिछले दिन के मुकाबले घटी है.

फिल्म की कुल कमाई

बंटवारे पर बनी इस ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. सनी देओल स्टारर ‘बंटवारा 1947’ ने एक हफ्ते में कुल 33.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये के आसपास है.

फिल्म के बारे में

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ पर आधारित है.1947 में भारत के बंटवारे और पंजाब के बंटवारे के समय के मुश्किल दौर के बैकग्राउंड पर बनी, ‘बंटवारा 1947’ देश के बंटवारे के दौरान सामने आई इंसानी कहानियों को दिखाती है.फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आज़मी, कनिका कपूर, करण देओल, अली फज़ल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह भी हैं. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म को आमिर खान ने आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

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