‘वो कलमा पढ़ने को तैयार थी’, Baseer की गर्लफ्रेंड इस कदर करने लगी थी प्यार; सनातन धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने की कही थी बात

Baseer Ali Girlfriend: बिग बॉस फेम बसीर अली ने एक गैर-मुस्लिम महिला के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में बताया है, उन्होंने बताया कि वो उनके साथ रहने के लिए इस्लाम अपनाने को तैयार थी. हालांकि, उसकी इच्छा के बावजूद, बसीर ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अपने भविष्य और धर्म बदलने के बाद आने वाली जिम्मेदारियों की चिंता थी. फिल्म विंडो के साथ बातचीत के दौरान, बसीर ने एक अलग धर्म के व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्यार होने और आखिरकार ये महसूस करने के बारे में बताया कि उन्हें इस रिश्ते में कोई भविष्य नहीं दिखता.

इस्लाम अपनाने को तैयार थी बसीर की गर्लफ्रेंड

बसीर ने कहा, ‘क्योंकि ऐसी एक दो जगह मैं भी लाइफ में था कहीं, कि मुझे कोई पसंद है. मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगा. वो मुस्लिम नहीं थी.’ बसीर ने बताया कि दोनों ने अपने रिश्ते के दौरान धर्म और धर्म बदलने पर बात की थी. उनके मुताबिक, उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड यह कदम उठाने के लिए तैयार थी. उन्होंने याद करते हुए कहा, ‘उस इंसान ने सच में मुझसे कहा, ‘मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ.’

आखिर क्यों किया इंकार?

हालांकि, बसीर ने कहा कि उसके धर्म बदलने की इच्छा से उसकी चिंता दूर नहीं हुई. उसने समझाया कि, अपने धर्म की समझ के हिसाब से, इस्लाम कबूल करने का मतलब उसके धार्मिक रीति-रिवाजों और ज़िम्मेदारियों को मानना ​​भी होगा. अपनी चिंता बताते हुए, बसीर ने कहा, ‘उन्होंने इस्लाम कबूल किया. ठीक है. अब अगर उस इंसान ने वहाँ से, उस पल से, अगर इस्लाम को अपनाया नहीं, अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ीं, अपने इस्लाम को कबूल करके उसके नियम और कानून नहीं माने, तो उसके जितने गुनाह हैं ना, वो आपके खाते में लिखे जाएंगे.’

Drishyam 3 Box Office Collection: वीकेंड के बाद औंधे मुंह गिरी ‘दृश्यम 3’ की कमाई, सोमवार को की बस इतनी कमाई

कई शो कर चुके बसीर

बसीर ने आखिरकार उसके लिए अपनी भावनाओं और उसके धर्म बदलने की इच्छा के बावजूद अलग होने का फैसला किया. बसीर अली ने 2017 में MTV रोडीज़ राइजिंग से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, जहाँ वो रनर-अप रहे. उसी साल, उन्होंने स्प्लिट्सविला 10 में हिस्सा लिया और नैना सिंह के साथ सीज़न जीता. बाद में उन्होंने होस्ट के तौर पर अपने रियलिटी टेलीविज़न करियर को बढ़ाया और ऐस ऑफ़ स्पेस 2 में भी हिस्सा लिया. हाल ही में, वह बिग बॉस के ज़रिए ज़्यादा टेलीविज़न दर्शकों के बीच जाने गए.

Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो