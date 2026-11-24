Sohel Khan Death: बांग्लादेशी मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया है. लोकप्रिय एक्टर सोहेल खान का 66 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया. वह अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए बोगुरा में मौजूद थे. शूटिंग शुरू होने से पहले ही होटल के कमरे में उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उनके अचानक चले जाने से प्रशंसकों और साथी कलाकारों के बीच शोक का माहौल है.

शूटिंग के लिए निकलने वाले थे सोहेल खान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोहेल खान अभी अपनी आने वाली फिल्म नसीब की शूटिंग कर रहे थे. वह फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ बोगुरा के होटल मोमो इन में रुके हुए थे. 24 नवंबर को, वह शूटिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी प्रोडक्शन टीम का एक सदस्य उन्हें लेने उनके कमरे में आया. खबर है कि सोहेल शूटिंग के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक गिर पड़े. उन्हें कमरे में इस हालत में देखकर वहां मौजूद लोग डर गए. एक्टर को तुरंत TMSS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने सुबह करीब 10 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मुंह से खून, मौत की वजह पर सस्पेंस

एक्टर और फिल्ममेकर शहरयार नाजिम जॉय ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए सोहेल खान की मौत की खबर शेयर की. उन्होंने बताया कि एक्टर के मुंह से खून बह रहा था. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तबीयत बिगड़ने से कुछ देर पहले सोहेल ने ड्रैगन फ्रूट खाया था. इस वजह से, वहां मौजूद कुछ लोगों ने डर जताया कि उनकी सेहत इससे जुड़ी हो सकती है.

हालांकि, एक्टर की मौत के असली कारण के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है. फिल्म नसीब के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी उनके निधन की खबर शेयर की और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए श्रद्धांजलि दी.

एक टीवी कमर्शियल से करियर शुरू हुआ

सोहेल खान ने एक टेलीविज़न कमर्शियल के ज़रिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. यह एक बांग्लालिंक कमर्शियल था, जिसे मुस्तफा सरवर फारूकी ने डायरेक्ट किया था. हालांकि, उन्हें असली पहचान 2007 में एयर हुए पॉलिटिकल सटायर टीवी सीरीज़ 420 से मिली. इस कमर्शियल में उन्होंने बिशु का किरदार निभाया था. इसके बाद, उन्होंने कई टीवी ड्रामा, सीरियल और टेलीफिल्म में काम किया. उनके सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में फैमिली क्राइसिस, एमोन देस्ती कोथाओ खुजे पाबे नाको तुमी, और निमन्त्रण रोइलो शोबर शामिल हैं.

वह इन फिल्मों में भी दिखे

सोहेल खान ने न सिर्फ़ छोटे पर्दे पर बल्कि फ़िल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई. वह दारुचिनी द्वीप, प्रोजापोटी, कॉमन जेंडर, पोरोबाशिनी, बीर, प्रिय कोमला, शान, और जोंगली जैसी फ़िल्मों में दिखे.