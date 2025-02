हाथ में बैंडेज, गले पर पट्टी…हमले के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में पहुंचे Saif Ali Khan

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान एक बड़े हादसे से उबरने के बाद फिर से काम पर लौट आए हैं। हाल ही में उन्हें Netflix के Next On Netflix इवेंट में देखा गया, जहां वह अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स’ के लॉन्च के लिए पहुंचे। फैंस के लिए यह एक खास मौका था, क्योंकि चाकू हमले के बाद यह उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था। हालांकि इस बीच सैफ अली खान के गले पर पट्टियां और हाथ में बंधा बैंडेज साफ नजर आया, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी फिल्म को लेकर काफी उत्साहित दिखे।

इस मौके पर उनके साथ फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद और को-स्टार जयदीप अहलावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सैफ ने कहा “आपके सामने खड़ा होना बेहद अच्छा लग रहा है। मैं इस फिल्म के बारे में बात करने को लेकर काफी उत्साहित हूं। सिद्धार्थ और मैं लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। मैं हमेशा से एक हीस्ट फिल्म करना चाहता था और मुझे इससे बेहतर को-स्टार नहीं मिल सकता था।” इस फिल्म के जरिए सैफ सिद्धार्थ आनंद के साथ सालों बाद वापसी कर रहे हैं. आनंद ने इससे पहले ‘सलाम नमस्ते’ (2005) और ‘ता रा रम पम’ (2007) का निर्देशन किया था, जिनमें सैफ मुख्य भूमिका में थे। अब ‘ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स’ के जरिए यह जोड़ी फिर से साथ आ रही है।

#WATCH | Mumbai: Actors Saif Ali Khan and Jaideep Ahlawat promote ‘Jewel Thief: The Heist Begins’, their film that drops on Netflix. This was Saif Ali Khan’s first public appearance after the stabbing attack on him at his residence. pic.twitter.com/q40uSHupiu

— ANI (@ANI) February 3, 2025