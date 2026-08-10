‘ऐ मेरे जोहरा जबीं’ से छाया, पाकिस्तान में जन्मा, पढ़ाई में था मास्टर; पत्नी और जवान बेटी की मौत देख सदमे में गई जान

‘ऐ मेरे जोहरा जबीं’ गाने में अपनी मुस्कान से दिल जीत लेने वाले अभिनेता बलराज साहनी की असली जिंदगी में बहुत दर्द छुपा था. अचानक पत्नी के निधन ने उन्हें तोड़ दिया था. लेकिन सबसे ज्यादा धक्का उन्हें तब लगा जब उनकी जवान बेटी का निधन हो गया था. इसी के कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

पाकिस्तान में हुआ था जन्म

बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. उनका असली नाम युधिष्ठिर साहनी था. उन्होंने लाहौर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री ली थी. इसके बाद वे पंजाब लौट आए और अपने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाया.

कब की फिल्मी सफर की शुरुआत?

बलराज साहनी ने साल 1946 में फिल्म ‘इंसाफ’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की. 1946 में ही उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म ‘धरती के लाल’ में भी अभिनय किया. साल 1953 में अभिनेता ने फिल्म ‘दो बीघा जमीन’ की, जिसमें उन्होंने शंभू महतो का शानदार किरदार निभाया. बताया जाता है कि बलराज साहनी ने इस किरदार में ढलने के लिए कोलकाता की भीषण गर्मी में हफ्तों तक रिक्शा चालकों के साथ समय बिताया. वे रोज नंगे पैर कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींचने का अभ्यास करते थे ताकि उनके पैर के छाले और चलने का तरीका किसी असली रिक्शा वाले जैसा दिखे. जब फिल्म रिलीज हुई तो कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति असल जिंदगी में एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर और बीबीसी का एंकर रहा है.

पत्नी के निधन से टूटे एक्टर

बलराज साहनी ने अपनी शानदार अदाकारी से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी. जब वह धीरे-धीरे अपना नाम बना रहे थे. साल 1947 में उनकी पहली पत्नी दमयंती साहनी का अचानक निधन हो गया. आपको बता दें कि दमयंती भी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थीं. पत्नी के चले जाने के बाद बलराज साहनी पूरी तरह टूट गए थे. इसके बाद उन पर दो छोटे बच्चों, बेटे परीक्षित और बेटी शबनम की जिम्मेदारी अकेले आ गई थी.

जवान बेटी की मौत से पूरी तरह टूटे एक्टर

अभिनेता ने साल 1949 में संतोष साहनी से दूसरा विवाह किया. संतोष जी ने उनके बच्चों को सगे बच्चों की तरह पाला और बलराज साहनी के जीवन को संभाला. उनकी निजी जिंदगी का सबसे दुखद और दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनकी बेटी शबनम भी का असमय निधन हो गया. शबनम की शादी के कुछ ही समय बाद उसकी अचानक मौत हो गई थी. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मानसिक तनाव और बीमारी के कारण इस हादसे ने बलराज साहनी की जीने की इच्छा ही खत्म कर दी. वे अंदर से पूरी तरह खोखला महसूस करने लगे थे और अक्सर शांत वो गुमसुम रहने लगे. बेटी के जाने का गम, लगातार काम का बोझ और दिल की बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। अपने निधन से कुछ समय पहले उन्होंने अपने भाई भीष्म साहनी से कहा था, मैं अब बहुत थक गया हूं. अब और नहीं जिया जाता. 13 अप्रैल 1973 को केवल 59 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़न से उनका निधन हो गया.

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