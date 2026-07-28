‘कर्मा कभी माफ नहीं करेगा…’, बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते पर सास पूनम का बड़ा खुलासा, जान हो जाएंगे हैरान

मशहूर रैपर बादशाह की पत्नी और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की पोस्ट से पता चलता है कि बादशाह संग उनके रिश्ते में दरार आ गई है. अब इस मामले पर सास पूनम रिखी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बादशाह की पावर और असर से ‘डरी हुई’ और ‘हैरान’ है. हालांकि, पूनम ने पोस्ट किया कि कर्मा किसी को नहीं बख्शता.

सास पूनम ने क्या कहा?

बादशाह की सास पूनम रिखी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हिंदी में लिखे कर्म के बारे में दो नोट्स शेयर किए. उनमें से एक में एक महिला की तस्वीर थी जो भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी और उस पर लिखा था, ‘कर्म लौटकर आता है. अगर आप किसी की जिंदगी मुश्किल बनाते हैं, तो भगवान आपकी मौत मुश्किल बना देंगे.’

इसके अलावा उन्होंने ‘कर्म’ नाम से एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें लिखा था, ‘कर्म कभी माफ नहीं करता, अगर आपने किसी को रुलाया है, तो आपके लिए भी आंसू आना लाजमी है. कर्म से बड़ा कोई जज नहीं है, कर्म का बहीखाता कभी झूठ नहीं बोलता. जब समय आता है, तो कर्म बिना किसी भेदभाव के न्याय करता है. भगवान आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे.’

ईशा रिखी ने क्या बोला?

मंगलवार को ईशा रिखी इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, ‘कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनका कोई निशान नहीं दिखता. लंबे समय तक, मैं चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी. मुझे अपने पति के असर, ताकत और रिसोर्स से बहुत ज़्यादा लगा, और मैंने खुद को यकीन दिलाया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित काम है.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘चुप्पी कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। यह सर्वाइवल था.’ उन्होंने आगे कहा, ‘आज, मैं डर के बजाय हिम्मत चुन रही हूँ। हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न होऊँ, लेकिन मैं आखिरकार यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ ठीक था.’ ईशा को तब से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई लोगों से सपोर्ट मिला है.

कब हुई बादशाह और ईशा की शादी?

बादशाह ने दूसरी शादी इसी साल मार्च 2026 में एक्ट्रेस ईशा रिखी से की है. आपको बता दें कि बादशाह ने पहले 2012 से 2020 तक जैस्मीन मसीह से शादी की थी. उनकी बेटी, जेसीमी ग्रेस मसीह सिंह, का जन्म 2017 में हुआ था.