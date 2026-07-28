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Badshah Marriage: टूटने की कगार पर है बादशाह की दूसरी शादी? पत्नी ने पोस्ट कर दिया हिंट; लिखा-चीज़ें बिगड़ गई..

Isha Rikhi and Badshah Marriage:दरअसल, ईशा रिखी के यह पोस्ट शेयर करने से पाँच दिन पहले, उनका और बादशाह का एक साथ का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था. इस वीडियो में सिंगर का शादी का वीडियो भी था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 28, 2026 2:48:56 PM IST

बादशाह की दूसरी शादी टूट रही है?
बादशाह की दूसरी शादी टूट रही है?


Badshah Marriage :  रैपर-सिंगर बादशाह जब से पैदा हुए हैं, तब से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. अब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है. पहले उन्होंने चुपके से शादी की और अब दूसरी शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद ही तलाक़ की अफ़वाहें उड़ रही हैं. जी हाँ, बादशाह ने मॉडल और एक्ट्रेस ईशा रिखी से दूसरी शादी की. हाल ही में ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिससे उनके तलाक़ की अफ़वाहों को और हवा मिल गई. शादी की तस्वीरों के अलावा, ईशा रिखी ने अपने साथ बादशाह और ईशा की एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें बादशाह और ईशा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे. लेकिन अब एक्ट्रेस ने लिखा, “चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि मैंने चीज़ों को मान लिया है.” क्या सच में चीज़ें बिगड़ गई हैं?

दरअसल, ईशा रिखी के यह पोस्ट शेयर करने से पाँच दिन पहले, उनका और बादशाह का एक साथ का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था. इस वीडियो में सिंगर का शादी का वीडियो भी था. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, “हर तूफ़ान एक सबक है. हर दुआ एक उम्मीद है.” जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की अफ़वाहें तेज़ी से फैल गईं. लेकिन अब एक नए पोस्ट के बाद फैंस जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच क्या चल रहा है.

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ईशा रिखी का नया पोस्ट वायरल

ईशा रिखी ने एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “कुछ झगड़ों के निशान नहीं दिखते. लंबे समय तक, मैं डर के मारे चुप रही. मुझे लगता था कि मेरे पति के पास बहुत ज़्यादा असर, ताकत और रिसोर्स हैं, और मैंने खुद को यकीन दिलाया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है. मेरी चुप्पी कभी मेरी मंज़ूरी नहीं थी. यह बस खुद को बचाने का एक तरीका था. आज, मैं डर के बजाय हिम्मत चुन रही हूँ. हो सकता है कि मैं अभी पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हो, लेकिन मैं यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ ठीक था.”

पोस्ट में क्या लिखा था?

अब सेलिब्रिटीज़ के अलावा फैंस भी बादशाह की पत्नी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं. करण औजला की पत्नी पलक औजला के अलावा एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने भी पोस्ट पर कमेंट किया. फैंस भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं. गौरतलब है कि रैपर बादशाह की पहली शादी 2012 में जैस्मिन मसीह से हुई थी. यह रिश्ता लगभग आठ साल तक चला और 2020 में उनका तलाक हो गया. अब, उनकी दूसरी शादी के चार महीने बाद, ऐसा लगता है कि यह टूटने की कगार पर है.

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