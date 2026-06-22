पहले पढ़ा कलमा, फिर कबूला इस्लाम…इस मशहूर एक्टर ने सऊदी अरब में पढ़ी नमाज; धर्मपरिवर्तन का Video Viral

Hollywood Actor Accept Islam: जियानकार्लो एस्पोसिटो ने ऑफिशियली इस्लाम अपना लिया है. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशहूर एक्टर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म ‘7 डॉग्स’ के कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ शहादा पढ़ा, जिसकी शूटिंग अभी सऊदी अरब में हो रही है.

सऊदी अरब में इस्लाम कबूल किया

सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अललशिख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्टर के साथ 4 से 5 और लोग एक मस्जिद में नमाज पढते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मशहूर एक्टर ने देश में अपनी फिल्म ‘7 डॉग्स’ पर काम करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है.

कैप्शन में क्या लिखा?

वीडियो में कैप्शन में लिखा था, “सेवन डॉग्स और ब्रेकिंग बैड स्टार जियानकार्लो एस्पोसिटो ने सऊदी अरब में शूटिंग के दौरान मुसलमानों के साथ बातचीत से खुश होने के बाद कल एक मस्जिद में शहादा पढी और अपनी कास्ट और क्रू के साथ नमाज में शामिल हुए. वीडियो में कल उन्हें सिला कंपनी के कर्मचारियों के साथ दिखाया गया है. भगवान का शुक्र है.” शहादा इस्लामी आस्था की घोषणा है.

نجم فيلم سفن دوج و Breaking bad جيانكارلو اسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاه يوم امس في المسجدبعد ارتياحه من التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكه العربيه السعوديه والفديو له امس مع موظفين شركة صله 🇸🇦❤️🙏🏻 الحمدلله pic.twitter.com/BghY0O0pWv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 20, 2026

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कौन है जियानकार्लो एस्पोसिटो?

जियानकार्लो एस्पोसिटो एक मशहूर एक्टर हैं. यह स्टार ‘ब्रेकिंग बैड’, ‘बेटर कॉल सॉल’, ‘द मैंडलोरियन’, ‘द बॉयज’, ‘डू द राइट थिंग’ और ‘गॉडफादर ऑफ हार्लेम’ जैसी कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों और टीवी शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.

जल्द इस फिल्म में आएंगे नजर

फिल्म ‘7 डॉग्स’ में जियानकार्लो लीड रोल में हैं, और इसे आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने डायरेक्ट किया है. यह सऊदी अरब के अब तक के सबसे बडे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है.

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