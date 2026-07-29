‘अगर करिश्मा से शादी करनी है तो  इतने करोड़ ट्रांसफर…’; फिल्मी है अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के ब्रेकअप की कहानी, मां बनी थीं विलेन

Abhishek Bachchan Karishma Kapoor Relationship: 22 साल पहले अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का ब्रेकअप बॉलीवुड के सबसे चर्चित ब्रेकअप में से एक बन गया था. कई साल बाद अब एक नए पॉडकास्ट में, दिवंगत अभिनेता मुकरी की बेटी, नसीम मुकरी ने अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के रिश्ते के बारे में नए दावे किए हैं.

विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में नसीम मुकरी ने बताया कि करिश्मा कपूर की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं और उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. नसीम मुकरी के अनुसार बबीता ने करिश्मा से अभिषेक की शादी के लिए ऐसी शर्त रखी थी, जिससे उन दोनों का रिश्ता टूट गया.

करिश्मा की मां बनीं विलेन

जब पॉडकास्टर विक्की लालवानी ने कहा कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन को ‘हां मैंने प्यार किया’ की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था , तो नसीम मुकरी ने जवाब दिया, “नहीं, प्यार शूटिंग शुरू होने से पहले ही हो गया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार हलचल और एक्शन चलता रहता था.” नसीम मुकरी ने दावा किया कि बबीता शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थीं. उन्होंने कहा, “बबीता उनके प्यार के खिलाफ थीं. वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे रही थीं. इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ. बबीता ने करिश्मा से कहा, ‘अभिषेक से कहो कि शादी से पहले इतने करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दे, तभी तुम उससे शादी कर पाओगी…’ क्योंकि करिश्मा अभिषेक से बड़ी स्टार थीं. इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ.”

बच्चन परिवार नहीं हुआ सहमत

जब पॉडकास्टर ने बबीता की शर्त को वैवाहिक समझौते के होने का जिक्र किया, तो नसीम मुकरी ने सहमति जताते हुए कहा, “कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अभिषेक को शादी से पहले पैसे भेजने थे. साथ ही, तलाक होने की स्थिति में करिश्मा को एक निश्चित राशि मिलती… लेकिन बच्चन परिवार इस पर सहमत नहीं हुआ. इसलिए सगाई टूट गई और बाद में उन्होंने व्यवसायी संजय कपूर से शादी कर ली.” बता दें कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई अक्टूबर 2002 में हुई थी. हालांकि, जनवरी 2003 तक बिना किसी स्पष्ट कारण के सगाई टूट गई. उसी वर्ष बाद में, करिश्मा ने दिल्ली स्थित व्यवसायी संजय कपूर से शादी कर ली.