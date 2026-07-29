Munmun Dutta Viral Video: मुनमुन दत्ता का नया अवतार देख फैन हुए जेठालाल, सफेद शर्ट-ब्लैक पैंट में बबीता जी ने ढाया कहर; देखें Video

Babita Ji Aka Munmun Dutta Viral Video: टीवी का पॉपूलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का क्रेज आज भी लोगों में देखने को मिलता है. इस शो में काम करने वाला हर एक कलाकार अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. इस शो से लोग सालों से जुड़े हुए हैं, शो के हर कलाकार के लिए लोगों के दिलों में खूब सारा प्यार है. इसी लिस्ट में बबीता जी का नाम भी शामिल है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव मुनमुन दत्ता

‘बबीता जी’ उर्फ मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनके कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. फैंस उनकी एक्टिंग और ग्लैमर को दीवाने हैं. मुनमुन दत्ता की शो से अलग पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा हॉट और खूबसूरत है. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसके देख खुद जेठालाल और टप्पू भी अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे.

बबीता जी का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर मुनमुन दत्ता का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बबीता जी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रही है. बबीता जी का लुक काफी अलग और हॉट लग रहा है. वीडियो में वह पहले कैमरे के सामने पोज करती दिख रही है. फिर उसके बाद वह कुत्ते के पीछे भागती भी नजर आ रही हैं. उनकी इसी अदा के फैंस दीवाने हैं. उन्होंने बालों में जूड़ा लगाया हुआ है. साथ ही गुलाबी ब्लश और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी खास बना रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वह तारक मेहता के इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंची हैं.

मुनमुन दत्ता का करियर

मुनमुन दत्ता एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो लंबे समय से चल रहे हिंदी सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर का रोल करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने टेलीविजन और फिल्म एक्टिंग में आने से पहले एक फ़ैशन मॉडल के तौर पर अपना प्रोफेशनल सफर शुरू किया था.

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