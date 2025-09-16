बाबा रामदेव का 1 लाख रुपये का कमंडल देख दंग रह गईं फराह खान, सलमान खान से की तुलना

Farah Khan At Baba Ram Dev Ashram: कोरियोग्राफर (Choreographer) फराह खान यूट्यूबर (You Tuber) बन चुकी हैं. फिल्म की शुटिंग के बाद फराह खान अपने यूट्यूब चैनल (You Tube Channel) पर कई हस्तियों के साथ खाना बनाती हैं. हाल ही में फराह खान अपने नए व्लॉग को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.

बाबा रामदेव के ‘आचार्यकुलम’ आश्रम पहुंचीं फराह

अपने नए व्लॉग के शूट के लिए कोरियोग्राफर (Choreographer) फराह खान उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची. जहां, उन्होंने बाबा रामदेव से उनके आश्रम’आचार्यकुलम’ में मुलाकात की. फराह उनके आश्रम को बड़े ही उत्साह के साथ देख रहीं थीं. लेकिन इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव की तुलना और कोई नहीं बॉलीवुड में भाईजान कहने वाले सलमान खान के साथ कर दी.

फराह खान ने आश्रम को बताया महल

कई एकड़ में बने ‘आश्रम’ को देखकर फराह खान के तो होश ही उड़ गए. हालांकि फराह खान बाबा रामदेव की टांग खिंचाई करने में लगी हुईं थीं. इस दौरान उन्होंने उनके आश्रम को महल भी बताया. जिसपर बाबा रामदेव ने हंसकर कहा कि उनकी कुटिया जोधपुरी स्टोन से बनी है. साथ ही बताया कि ये सब तपस्वी कुटिया है, जिससे हमने लोगों के रहने के लिए खास तौर से बनाया हुआ है. इस दौरान फराह खान के साथ उनके कुक दिलीप भी मौजूद थे.

बाबा रामदेव की झोपड़ी देख चौंकी फराह खान

बातों-बातों में बाबा रामदेव उन्हें नई झोपड़ी दिखाती हैं. उनकी आलीशान कमरे की झोपड़ी देखकर फराह खान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है. और वो हैरान रहकर बोलती हैं, “आप इसको झोपड़ी कहते हैं”. जिसपर वो आगे कहती हैं कि “बाबा हमें भी झोपड़ियां दे दो”. फराह की इस बात से बाबा राम देव हंसकर कहते हैं कि “बहन के लिए कुछ भी”. इसके बाद बाबा राम देव विस्तार के साथ अपनी झोपड़ी के बनावट के बारे में बताते हैं.

बाबा रामदेव का एक लाख का कमंडल

कमरे में जाते ही वहां पर रखे कमंडल (Kamandal) को देखकर फराह खान के होश उड़ जाते हैं. जिसपर वो कहती हैं कि “ये तो एकदम डिजाइनर वाला लग रहा है”. जिसपर बाबा रामदेव ने बताया कि ये असली है और इसकी कीमत 1 लाख रुपये है. इसके बाद बाबा रामदेव ने बताया कि वो जमीन पर ही सोते हैं.

आखिर कैसा है आश्रम का किचन

इसके बाद फराह यज्ञ में शामिल होती हैं. आश्रम में मौजूद गाय-बछड़ों को भी खाना खिलाती हुईं नज़र आती हैं. अब बारी थी आश्रम के किचन की. जिसको देखने के बाद फराह खान दंग रह जाती हैं. जिसपर वो कहती हैं कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा किचन देखा है. वहीं, बाबा रामदेव ने बताया कि ऐसे ही 20-25 किचन है, जहां 50 हजार लोगों का खाना बनाया जाता है.