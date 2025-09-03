Home > मनोरंजन > ‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका

‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका

Ye Mera Husn vs Besharm Rang: 'बागी 4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। हरनाज संधू के ग्लैमरस अंदाज ने फैंस का दिल जीता, तो कई लोगों ने इसे दीपिका पादुकोण के 'बेशरम रंग' से इसकी तुलना कर डाली।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 3, 2025 17:37:00 IST

ye husn mera
ye husn mera

Harnaaz Sandhu Bikini Look: ‘बागी 4’ (Baaghi 4) का नया गाना ‘ये मेरा हुस्न’ (Ye Mera Husn)रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें हरनाज संधू का ग्लैमरस अवतार देख लोगों के होश उड़ गए हैं। इस ट्रैक में हरनाज एक बोल्ड और सेक्सी लुक में नजर आती हैं, जहां वो सुनहरी रेत पर शानदार कॉस्ट्यूम्स और अदाओं का जलवा बिखेरती हैं। गाने में उनके हर मूव को एलेक्ट्रिफाइंग बना दिया गया है। खास बात ये है कि हरनाज का ये अंदाज देख लोगों को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की याद आ गई है। 

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस गाने को शाहरुख (Shahrukh Khan) और दीपिका की पठान (Pathaan) के बेशरम रंग (Besharm Rang) गाने जैसा बताया है। लोगों का कहना है कि हरनाज का ये गाना दीपिका के गाने से काफी मिलता-जुलता है। साथ ही, दोनों गानों के हुक स्टेप्स, सेटिंग (बीच वाइब), गायक (शिल्पा राव) और स्टाइल की वजह से “सस्ता बेशरम रंग” जैसे कमेंट्स भी सामने आए। 

हरनाज के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा इंप्रेस

इसके बावजूद, ‘ये मेरा हुस्न’ की अपनी एक अलग पहचान भी बनी। कई फैंस ने हरनाज की सहजता और आत्मविश्वास की तारीफ की। किसी ने लिखा कि, “हरनाज दीपिका जितनी सहज नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर नजर आ रही हैं।” वहीं, तमाम लोगों ने उनकी बोल्डनेस और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तारीफ की है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कम वक्त में ही खुद पर काफी काम किया है और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है।

यूजर्स के आ रहे ऐसे कॉमेंट

हरनाज गाने में गेरुआ बिकीनी में भी दिख रही हैं, जैसे बेशरम रंग में दीपिका ने पहना था। कुछ लोगों ने हरनाज को ट्रोल करते हुए कहा- मीशो का बेशरम रंग।  इस सॉन्ग में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की भी झलकियां हैं। बता दें कि साजिद नाडियाडवाला की फिल्म ‘बागी 4’ बस दो दिनों बाद 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में टाइगर, हरनाज और संजय दत्त के साथ सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं। 

Tags: Baaghi 4Baaghi 4 action movie 2025Deepika Padukoneharnaaz sandhuTiger Shroff
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका
‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका
‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका
‘Baaghi 4’ के नए गाने से छाईं Harnaaz Sandhu, बिकिनी अवतार देख दर्शकों को याद आईं ‘बेशरम रंग’ की दीपिका
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?