कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी का पार्ट 4 जल्द आने वाला है। इस फिल्म के पिछले तीनों पार्ट्स को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। फैंस अब एक बार फिर से टाइगर के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। टाइगर का बागी 4 का लुक बेहद खतरनाक लग रहा है। इस बार टाइगर किलर लुक में नजर आ रहे हैं।

फिल्म का टीजर हुआ रिलीज

यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है। Baaghi 4 का आज सोमवार को धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। यह ट्रेलर खाफी खतरनाक और खून खराबे से भरपूर है। इस बार Baaghi 4 थिएटर में धमाल मचाने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार फिल्म में श्रद्धा कपूर नजर नहीं आएंगी। बता दें कि ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी।

खतरनाक है फिल्म का टीजर

साजिद नाडियावाला की इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बावजा मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। श्रद्धा कपूर को फैंस इस बार काफी मिस करेंगे। टीजर की शुरूआत संजय दत्त के खतरनाक लुक से होती है। फिर खून खराबे की दुनिया में टाइगर की एट्री होती है। टाइगर कहते हैं कि बचपन में कहानी सुनी थी। हर कहानी का एक हीरो और एक वीलेन होता है। लेकिन इस कहानी का हीरो और विलेन मैं ही हूं। टीजर में संजय बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। सोनम बाजवा और हरनाज सिंधु जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैँ। फिर टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि कुंडी खटकाऊं या सीधे अंदर आऊं।

