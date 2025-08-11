Home > मनोरंजन > कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Baaghi 4 Teaser: बागी 4 अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 13:54:00 IST

कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी का पार्ट 4 जल्द आने वाला है। इस फिल्म के पिछले तीनों पार्ट्स को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। फैंस अब एक बार फिर से टाइगर के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। टाइगर का बागी 4 का लुक बेहद खतरनाक लग रहा है। इस बार टाइगर किलर लुक में नजर आ रहे हैं। 

फिल्म का टीजर हुआ रिलीज

यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है। Baaghi 4 का आज सोमवार को धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। यह ट्रेलर खाफी खतरनाक और खून खराबे से भरपूर है। इस बार Baaghi 4 थिएटर में धमाल मचाने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार फिल्म में श्रद्धा कपूर नजर नहीं आएंगी। बता दें कि ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। 

View this post on Instagram

A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

खतरनाक है फिल्म का टीजर 

साजिद नाडियावाला की इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बावजा मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। श्रद्धा कपूर को फैंस इस बार काफी मिस करेंगे। टीजर की शुरूआत संजय दत्त के खतरनाक लुक से होती है। फिर खून खराबे की दुनिया में टाइगर की एट्री होती है। टाइगर कहते हैं कि बचपन में कहानी सुनी थी। हर कहानी का एक हीरो और एक वीलेन होता है। लेकिन इस कहानी का हीरो और विलेन मैं ही हूं। टीजर में संजय बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। सोनम बाजवा और हरनाज सिंधु जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैँ। फिर टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि कुंडी खटकाऊं या सीधे अंदर आऊं। 

इस हफ्ते सूर्य करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में गोचर, इन 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत…अंबानी जैसी हासिल होगी दौलत!

Tags: Baaghi 4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स
कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स
कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स
कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर… Baaghi 4 में कसाई बने टाइगर श्रॉफ, मार काट में टीजर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?