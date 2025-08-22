Home > मनोरंजन > Baaghi 4 Song: ‘बागी 4’ का गाना ‘बहली सोहनी’ ने मचाया धमाल, टाइगर श्रॉफ-हरनाज संधू केमिस्ट्री ने लगा दी आग

Bahli Sohni Out Tiger Shroff Harnaaz Sandhu:  फिल्म 'बागी 4' का एक और धमाकेदार गाना 'बहली सोहनी' रिलीज कर दिया गया है। टाइगर श्रॉफ और हरनाज की कैमिस्ट्री काफी जबरदस्त नजर आ रही है।

Published: August 22, 2025 14:32:00 IST

Bahli Sohni Out Tiger Shroff Harnaaz Sandhu: फिल्म ‘बागी 4’ का एक और धमाकेदार गाना ‘बहली सोहनी’ आज 22 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में टाइगर श्रॉफ और हरनाज की सिजलिंग कैमिस्ट्री नजर आ रही है। टाइगर के हॉट मूव्ज गाने में चार-चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 

गाना ‘बहली सोहनी’ हुआ रिलीज 

टाइगर श्रॉफ की एक्शन-थ्रिल फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने को तैयार है। फिल्म का लेटेस्ट गाना ‘बहली सोहनी’ भी आज रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि- जब धड़कन कम हो जाती है… और वाइब हिट हो जाता है.. यह अब केवल संगीत नहीं है – यह BahliSohni गाना अभी रिलीज़ हुआ है। 

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर 5 सितंबर 2025 को दस्तक देने जा रही है। टाइगर और हरनाज के फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। खुशबू पाटनी ने गाने पर लाल दिल वाले इमोजी बनाए हैं। वहीं फैंस भी गाने को लेकर कई इमोजी बनाकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। 

टाइगर श्रॉफ और हरनाज की धमाकेदार कैमिस्ट्री 

टाइगर श्रॉफ और हरनाज संधू ‘बागी 4’ में एक साथ नजर आने वाले हैं। दोनों की कैमिस्ट्री कमाल की है, जो हाल ही में रिलीज हुए गाने में भी नजर आ रही है। हरनाज और टाइगर के जबरदस्त हुक स्टेप्स कमाल करते नजर आ रहे हैं। फिल्म का गाना ‘गुजारा’ पहले ही रिलीज हो चुका है। ‘गुजारा’ में हरनाज और टाइगर का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला था और इस गाने में दोनों के जबरदस्त डांस मूव्स नजर आ रहे हैं। 
फिल्म में है कमाल की कास्ट 

बता दें कि पांच साल के ब्रेक के बाद ‘बागी’ फ्रैंचाइजी अपनी चौथी किस्त लेकर आ रही है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा सोनम बाजवा, हरनाज संधू और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है। वहीं फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया है। 

