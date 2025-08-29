Home > मनोरंजन > Baaghi 4 Poster Out: फैंस के लिए सरप्राइज! Tiger Shroff की ‘बागी 4’ अब इस दिन होगी रिलीज

Baaghi 4 Release Date: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर Baaghi 4 का नया पोस्टर आउट हो चुका है। बिग बॉस 19 में इसके ट्रेलर लॉन्च की खबरें चर्चा में बनी हैं। साथ ही, फिल्म कब और किस महीने में रिलीज होगी आईए जानते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 16:51:48 IST

Baaghi 4 Trailer Launch: पिछली बार की बागी (Baaghi) फिल्म से लेकर अब तक, टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के किरदार ने दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। और, अब बागी 4 (Baaghi 4) के साथ इस कहानी में गहराई और हिंसा दोनों का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

जब टाइगर श्रॉफ ने अपने जन्मदिन पर बागी 4 का पोस्टर जारी किया, तो उसमें उनका खून से लथपथ, सिगरेट थामे तस्वीर और पीछे गहरी भावनाओं वाला चेहरा दर्शाया गया था। पोस्टर पर लिखा था “This time, he is not the same”, जो साफ कहता है कि यह फिल्म पिछले सभी भागों से अलग होने वाली है, कोई फ्लैश बैक नहीं, सिर्फ एक नया संघर्ष और बदलाव।    

साथ ही, सलमान खान के बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19B) के मंच पर बागी 4 का ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है। यह फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दर्शकों को एक नए माहौल में, नए जोश के साथ कहानी का पहला झलक मिलेगा। ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। आंखे गड़ाए बैठे दर्शक बेताब हैं कि बिग बॉस में कब ये धमाका देखने को मिलेगा।  

यहां देखें बागी 4 का नया पोस्टर



धमाकेदार है पोस्टर

हाल ही में जारी हुआ पोस्टर भी किसी कवच से कम नहीं था। खून, उबलते एक्शन और एक बेजोड़ क्लाइमेक्स! फिल्म में टाइगर श्रॉफ का सामना संजय दत्त से होने वाला है और इस लड़ाई का रुख किसी क्लासिक एक्शन ड्रामे से कम नहीं दिखता। नया पोस्टर अपने आप में भी बहुत कुछ बयां करने वाला है।    

इस दिन रिलीज होगी बागी 4

फिल्म का रिलीज डेट भी लॉक है, जो 5 सितंबर 2025 बताई जा रही है। ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। यह समय प्रतिष्ठित भी है और प्रतीकात्मक भी, कहते हैं कि रोनी का ये संघर्ष एक नए शिक्षक, नए निर्देश और भावनाओं को पढ़ाएगा, जो आप पागलपन की सीमा तक जाएंगे तब तक बाकी सब पीछे छोड़ देंगे।

