टाइगर श्रॉफ की ‘Baaghi 4’ सिनेमाघरों के बाद कहां दिखेगी? OTT रिलीज की तैयारी शुरू

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की एक्शन थ्रिलर ‘बागी 4’ (Baaghi 4) ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है, लेकिन बातचीत अब आगे बढ़ चुकी है। दर्शक जानना चाहते हैं कि अपने पसंदीदा एक्शन को गलियारों से निकालकर आराम से स्क्रीन पर कैसे देख सकेंगे। OTT प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर इसकी राह तय हो चुकी है, लेकिन देरी से या जल्द इसका खुलासा धीरे-धीरे सामने आ रहा है।

सूत्रों की मानें, तो ‘बागी 4’ शॉर्ट थिएट्रिकल इंस्टालमेंट के बाद सीधे अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। निर्देशित A. Harsha द्वारा और साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) द्वारा निर्मित यह फिल्म, माना जा रहा है कि इसके डिजिटल राइट Amazon Prime Video ने हासिल कर लिए हैं।

इस दिन ओटीटी पर आएगी फिल्म

जहां, फिल्म 5 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर आई, वहीं इंडस्ट्री में 8 सप्ताह का थिएट्रिकल विंडो मॉडल अपनाया जा रहा है। जिसके अनुसार, ‘बागी 4’ नवंबर की पहली सप्ताह में स्ट्रीम हो सकता है। यह विंडो पहले से तय रिलीज स्ट्रेटेजी जड़ों के तहत काम कर रही है, जिससे सिनेमाघरों को प्रीमियर का मौका मिलता है और OTT प्रेमियों को इंतजार की शुरुआत ही होती है।

फिल्म की स्टारकास्ट

Amazon Prime Video और Nadiadwala Grandson Entertainment के बीच पहले ही एक मल्टी-फिल्म डील बनी हुई है, जिसके तहत बागी 4 समेत बवाल , सनकी आदि फिल्में OTT पर रिलीज के लिए तैयार की जाएंगी। बात करें स्टारकास्ट की तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा, संजय दत्त, सोनम बाजवा, हरनाज संधू जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। हरनाज संधू इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रही हैं।

