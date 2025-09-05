Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > फ्रंटल न्यूड सीन से लेकर कंडोम वाले डायलॉग तक, टाइगर की Baaghi 4 पर सेंसर बोर्ड ने लगाए इतने कट्स

फ्रंटल न्यूड सीन से लेकर कंडोम वाले डायलॉग तक, टाइगर की Baaghi 4 पर सेंसर बोर्ड ने लगाए इतने कट्स

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सारे बदलावों के बाद भी बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर पाएगी?

Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की एक्शन एंटरटेनर बागी 4 की रिलीज का फैंस को काफी लंबे समय से इंतेजार था, ये इंतेजार अब खत्म हो चुका हैं क्यूंकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने अपनी कैंची चला दी है और 23 बड़े कट लगाए हैं इनमें कुछ डायलॉग है कुछ विजुअल्स हैं और कुछ सीन है जिनको हटाया गया है।  

Baaghi 4 के इन सीन पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची 

बागी 4 में कुछ ऐसे विजुअल्स और डायलॉग थे जिन्हें लेकर सेंसर  बोर्ड ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी। ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है। एक विवाद खड़े करने वाला सीन था जिस शॉट में एक महिला के हिप पर हाथ रगड़ने का सीन था जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है वही फिल्म में कुछ  फ्रंटल न्यूड सीन्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। इस फिल्म मे एक डायलॉग के दौरान यह बोल गया हैं की ‘भाई तुझे कंडोम मे ही रहना चाहिए था, जिसमे ‘कंडोम ‘ शब्द को म्यूट किया गया हैं। 

धार्मिक और आपत्तिजनक कंटेंट पर सेंसेर बोर्ड ने लगाई रोक

CBFC ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सीन पर भी मनाही जताई हैं। फिल्म के एक सीन में ईसा मसीह की प्रतिमा पर चाकू मारने का शॉर्ट दिखाया गया था जिसको बिल्कुल हटा दिया गया है इसके अलावा कुछ ऐसे डायलॉग भी हटाए गए हैं जिनमे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया हो या तो उन्हे म्यूट किया गया हैं। मेकर्स ने इन सभी बदलाव को किया है ताकि उनकी फिल्म रिलीज हो सके। 

थियेटर में रिलीज हो चुकी है बागी 4

बागी 4 फिल्म आज यानी 5 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म पर CBFCकी कैंची चली तो इसका रनटाइम कम हो गया है या फिर पहले 2 घंटे 45 मिनट की थी जो अब कट कर 2 घंटे साथ 37  मिनट की रह गई है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधु नजर या रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सारे बदलावों के बाद भी बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर पाएगी? 

