Ayushmann Khurrana Threat: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगे करोड़ों रुपये, आयुष्मान और तुषार कपूर को धमकी देने वाला गिरफ्तार

Ayushmann Khurrana Threat Case: बॉलीवुड सितारों को डरने और उनसे करोड़ों रुपये वसूलने की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है. कभी गैंगस्टर का नाम लेकर धमकी दी गई तो कभी ऑडियो मैसेज के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश हुई. इस बार निशाने पर अभिनेता आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर थे. दोनों को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरे ऑडियो मैसेज भेजे गए और करोड़ों रुपये की मांग की गई. शुरुआत में मामला किसी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी ने नया मोड़ ले लिया. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बेंगलुरु से एक IT प्रोफेशनल को गिरफ्तार किया है.

आयुष्मान खुराना को धमकी कैसे मिली?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर आयुष्मान खुराना को एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप मिला. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और कथित तौर पर करोड़ों रुपये मांगे. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच करने वालों ने ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज का पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद एक आरोपी के पुराने वॉयस सैंपल से मिलान भी शुरू किया.

तुषार कपूर को भी टारगेट किया गया

आयुष्मान से पहले, एक्टर तुषार कपूर को भी ऐसा ही धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला था. भेजने वाले ने कथित तौर पर खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 5 करोड़ रुपये मांगे. तुषार कपूर ने इस घटना की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को दी. इसके बाद जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई.

आरोपी बेंगलुरु में गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से कोई कनेक्शन नहीं मिला

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने दो एक्टर्स को दी गई धमकियों के मामले में बेंगलुरु से IT प्रोफेशनल वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करके धमकी भरे ऑडियो मैसेज भेजे थे. उसने कई दूसरे लोगों को भी ऐसे ही धमकी भरे ईमेल भेजे.

पुलिस ने साफ किया कि गिरफ्तार आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है. इसका मतलब है कि गैंगस्टर के नाम का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने और जबरन वसूली के लिए किया गया था. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कितने लोगों को टारगेट किया और इस साज़िश के पीछे उसका क्या मकसद था.