कुछ नहीं पहनना, बिना सोए नहीं मिलेगा काम…एक्ट्रेस की बॉडी पर अधेड़ उम्र के आदमी ने किया भद्दा कमेंट!

Bollywood Casting Couch: कास्टिंग काउच पर अब तक कई एक्ट्रेसेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. लेकिन एक एक्ट्रेस ने बताया था कि किस तरह उसे माधुरी दीक्षित का रेफरेंस दिया गया था और कहा था बिना सोए काम नहीं मिलेगा.

By: Prachi Tandon | Published: September 24, 2025 10:20:28 AM IST

Ayesha Khan Casting Couch: कास्टिंग काउच फिल्मी दुनिया का वह काला सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता. यहां लगभग हर आउटसाइडर को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है. ऐसा हम नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने लोगों का कहना है. जी हां, अब तक कई एक्टर और एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की है साथ ही अपना घिनौना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. हाल ही में बिग बॉस 17 से फेमस हुईं एक्ट्रेस आयशा खान (Ayesha Khan) ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने भी इन सब का सामना किया है.

माधुरी दीक्षित का दिया गया रेफरेंस!

बिग बॉस 17 से घर-घर में फेम पाने वालीं आयशा खान (Ayesha Khan Photos) ने हाउटरफ्लाई को एक इंटरव्यू दिया था. जहां एक्ट्रेस ने बताया था कि शुरुआती दौर में मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी ने काम करने का मौका दिया था. जहां उन्हें पहले शूट के लिए कपड़े दिए गए. वह एक्साइटेड थीं. उन्हीं कपड़ों में एक ब्लैक नेट का टॉप था, तो उन्हें लगा इसके नीचे कुछ पहनना होगा. क्योंकि, जालीदार कपड़े में तो बॉडी दिख जाएगी. लेकिन, ऐसा नहीं था.  

आयशा (Ayesha Khan Tv Shows) ने बताया कि उन्हें सामने से कहा गया कि नीचे कुछ नहीं पहनना, क्योंकि सेंसुएशनल फोटोज चाहिए. एक्ट्रेस ने बताया कि इसपर उन्होंने मना कर दिया तो एजेंसी ने सामने कहा, ऐसा नहीं होता है. सब ऐसा करते हैं. इंडस्ट्री में बड़े-बड़े लोग ऐसा कर चुके हैं. माधुरी ने भी ऐसा ही किया था, तुम्हें क्या लगता है वहां पर इतना आसान है. 

बिना सोए नहीं मिलता है काम!

आयशा खान (Ayesha Khan Instagram) ने आगे इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सामने कहा, आपको इंडस्ट्री में बिना सोए काम नहीं मिल सकता है. ऐसे में आपको काम मिलना इंपॉसिबल हो जाएगा. बाकी आप देख लो. 

एक्ट्रेस ने साथ ही एक घटना का भी जिक्र किया जहां उन्हें अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंदा कमेंट किया था. आयशा ने बताया था, एक बार वह अपनी बिल्डिंग के नीचे घूम रही थीं जहां एक पिता की उम्र के एक आदमी ने उनकी बॉडी पर भद्दा कमेंट किया था. आयशा का कहना था कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट किया और हंसते हुए आगे बढ़ गया. एक्ट्रेस का कहना था, वह कुछ नहीं कर पाईं, बस शॉक होकर देखती ही रह गईं…

