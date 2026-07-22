Video: मैंने तो कुछ किया भी नहीं है…सड़क किनारे खड़ी आयशा खान को उठा ले गई पुलिस, नीट प्रोटेस्ट में लेने वाली थी हिस्सा

Ayesha Khan Detained: देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. जहां दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं मुंबई में भी छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. इस बीच धुरंधर फिल्म के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस आयशा खान से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस को तब हिरासत में ले लिया जब वह सड़क किनारे खड़ी थीं. आयशा ने खुद इंस्टाग्राम पर इस घटना की जानकारी दी.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में आयशा खान काफी घबराई हुई नजर आ रही है.

आयशा खान ने क्या बताया?

आयशा खान ने इस वीडियो में बताया कि डर और गुस्से की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं किया था. वह बस शांति से सड़क किनारे खड़ी थीं. उनके भाई और दोस्तों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें भी उसी जगह से हिरासत में ले लिया गया. आयशा खान ने वर्ली पुलिस स्टेशन से एक लाइव वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें, उनके भाई और दोस्तों को CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि वे बस शांति से खड़े थे और दादर से वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाए जाने से पहले न तो उन्होंने कोई नारे लगाए और न ही कोई गैर-कानूनी काम किया.







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एक छात्र का बयां किया दर्द

आयशा के शेयर किए गए एक और वीडियो में पुलिस वैन के अंदर एक युवक अपनी परेशानी जाहिर करता हुआ दिख रहा है. उसने बताया कि उसका गणित का प्रैक्टिकल एग्जाम है और पुलिस ने बिना किसी गलती के उसे हिरासत में ले लिया है. अपनी चिंता जाहिर करते हुए छात्र ने कहा कि अगर इस वजह से उसका एग्जाम छूट जाता है, तो उसके भविष्य और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई स्टेटस के माध्यम से पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. उनके साथ पुलिस वैन में कई छात्र नजर आ रहे हैं.







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