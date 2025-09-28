Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?
Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?

Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?

Awez Darbar Gets Evicted: बिग बॉस 19 से आवेज दरबार का सफर खत्म हो गया. सोशल मीडिया स्टार ने शो में नगमा मिराजकर को प्रपोज किया था. अब दोनों की शादी को लेकर फैंस का इंतजार और बढ़ गया है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 28, 2025 11:24:45 PM IST

Awez Darbar Evicted
Awez Darbar Evicted

Awez Darbar Nagma Mirajkar wedding: सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार (Awez Darbar) का सफर रविवार को खत्म हो गया. करीब 4.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले इस डिजिटल स्टार और म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे आवेज ने शो में अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) के साथ एंट्री की थी. शो के दौरान ही आवेज ने नगमा को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज भी किया था. लेकिन, दर्शकों से कनेक्ट न कर पाने की वजह से उन्हें एविक्शन झेलना पड़ा.

पिछले चार हफ्तों से आवेज का गेम कुछ खास नहीं चला. सलमान खान भी हर वीकेंड उन पर जोर देते रहे कि अपना गेम बेहतर करो. घर के अंदर उन्होंने अभिषेक बजाज (Abhishek bajaj), अशनूर कौर (Ashnoor kaur), गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), प्रणीत मोरे (Pranit More) और मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के साथ दोस्ती बनाई, लेकिन उनकी ट्यूनिंग बसीर अली (Baseer Ali) और अमाल मलिक (Amaal Mallik) से बिल्कुल नहीं बैठी. यहां तक कि बसीर और अमाल ने उन पर कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिया और आरोप लगाया कि नगमा के साथ रिलेशन में रहते हुए भी वो दूसरी लड़कियों को मैसेज करते थे. हालांकि, ये इल्ज़ाम शो में खारिज हो गया, लेकिन इसका असर आवेज की इमोशन्स पर साफ दिखा.

गौहर खान ने आवेज को किया था अलर्ट



एविक्शन से ठीक एक दिन पहले उनकी भाभी और एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) शो में आईं. गौहर ने उन्हें समझाया कि अगर ट्रॉफी जीतनी है तो और ज़्यादा एक्टिव होना होगा, आवाज उठानी होगी. गौहर ने साफ कहा- “आवेज, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है. अगर तुम खो गए तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा.”

कब पक्की होगी आवेज-नगमा की शादी?



अब जबकि आवेज और नगमा दोनों ही शो से बाहर हो चुके हैं, फैंस की नजरें उनकी शादी पर टिकी हैं. दोनों ने पहले दिसंबर में शादी करने की प्लानिंग की थी, लेकिन बिग बॉस की वजह से डेट आगे बढ़ा दी. ऐसे में सवाल यही है, क्या अब शो से बाहर आने के बाद आवेज-नगमा शादी के बंधन में बंधेंगे और फैंस को खुशखबरी देंगे?

Tags: awez darbarAwez Darbar Evictionbigg boss 19Nagma Mirajkarsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?
Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?
Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?
Bigg Boss 19: भाभी गौहर से रियलिटी चेक मिलते ही घर से बाहर हुए आवेज दरबार, अब बजेगी शादी की शहनाई?