क्या सच में Awez Darbar 2 करोड़ देकर ‘Bigg Boss 19’ से बाहर आए हैं? खुद ही बता दी सच्चाई

Awez Darbar eviction: सलमान खान (Salman khan) के होस्ट किए हुए बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से इनफ्लुएंसर आवेज दरबार (Awez Darbar) ने हाल ही में घर छोड़ दिया. उनके घर से बाहर होने को लेकर कई अफवाहें उड़ रही थीं कि उन्होंने वॉलंटरी एग्ज़िट ली और इसके लिए 2 करोड़ तक दिए. लेकिन, आवेज ने खुद इस बात का खंडन किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया.

Hindustan Times से बातचीत में Awez ने साफ कहा कि, “मैंने कभी वॉलंटरी एग्ज़िट नहीं ली. मैं खुद भी अपने एलिमिनेशन पर हैरान था. अगर मैं घर से खुद जाता, तो मेरा परिवार और मैं इतना चौंकते क्यों? जब मैं घर लौटा, सब रो रहे थे. ये सब अफवाह है.” उन्होंने बताया कि उनके नाम की एलिमिनेशन की घोषणा होते ही उनका दिमाग ब्लैंक हो गया और उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए.

‘अगर ये प्लान था तो गौहर खान को क्यों बुलाया गया?’

आवेज ने आगे कहा कि उनकी एलिमिनेशन के पीछे एक और बड़ा शॉक था. उनके घर में उनकी भाभी, एक्टर और बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान (Gauahar Khan), ‘वीकेंड का वार’ (Weekend Ka Vaar) में आईं, और उसी हफ्ते उनका नाम बाहर हुआ. Awez ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “अगर ये प्लान था, तो भाभी को शो में बुलाने की क्या जरूरत थी?”

‘मैं तैयार नहीं था…’

उन्होंने ये भी बताया कि घर में उनकी स्ट्रैटेजी शायद सही नहीं थी. “मैं तैयार नहीं था. मुझे लगता था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं. लेकिन, जब मेरा नाम आया, तो मैं सच में चौंक गया.” आवेज ने अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) का भी ज़िक्र किया, जो उनसे पहले एलिमिनेट हो चुकी थीं.