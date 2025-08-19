1 रात साथ सोने के मिलते थे 3000, नाचती थी प्राइवेट पार्टियों में भी.. आज करती है बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज, नाम जानकर दंग रह जाएंगे आप

आवारापन (Awarapan), राज, मर्डर (Murder), वो लम्हे और जन्नत 2 (Jannat 2) जैसी फिल्में तो सभी ने देखी होंगी और लोगों को बेहद पसंद भी आई थी। इन सभी फिल्मों के एक्टर्स डायरेक्टर और सिंगर के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन ऐसी शानदार फिल्मों की स्टोरी कौन लिखता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि इन सभी सुपरहिट फिल्मों को बहुत ही टेलेंटिड राइटर शगुफ्ता रफीक ने लिखा है, जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम है।

आशिकी और आशिकी 2 जैसी फिल्मों की कहानी लिखने वाली शगुफ्ता रफीक

शगुफ्ता रफीक (Shagufta Rafique) ने आशिकी और आशिकी 2 (Aashiqui 2) जैसी फिल्मों की कहानी भी लिखी हैं और अपना बड़ा नाम कमाया हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शगुफ्ता रफीक की असल जिंदगी भी किसी दुख भरी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल शगुफ्ता ने अपनी निजी जिंदगी में बेहद दुख और दर्द झेला है और उन्हें यह तक नहीं पता है कि उनकी सगी मां कौन है। शगुफ्ता रफीक का पालन पोषण एक्ट्रेस अनवरी बेगम ने किया है, कई लोगों का कहना है कि शगुफ्ता उनकी नातिन हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वह उन्हें सड़क पर मिली थी।

17 साल की उम्र में शगुफ्ता रफीक करती थी जिस्म के बाजार में काम

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17 साल की उम्र में शगुफ्ता रफीक (Shagufta Rafique) को गरीबी के चलते जिस्म के बाजार में काम करना पड़ा था, जहां उन्हें एक रात के 3000 रुपये मिलते थे, इसके बाद उन्हें प्राइवेट पार्टियों में नचाया जाता था। फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में शगुफ्ता रफीक ने बताया था कि ऐसी प्राइवेट पार्टियों में वैश्यालयों जैसा माहौल होता था. जहां शरीफ लोग भी दूसरी औरतों के साथ आते थे और मजे करते थे। शगुफ्ता रफीक ने सेक्स वर्क के अलावा दुबई में बार डांस का भी काम किया हैं, जहां उन्हें पहली बार मोहब्बत हुई।

महेश भट्ट ने निकाला शगुफ्ता रफीक को गंदगी के दलदल से

दुबई के बार में शगुफ्ता रफीक एक 45 साल के आदमी के लिए डांस करती थी और गाना गाती थी और उसे एंटरटेन करती थी और उस आदमी ने भी उनके डांस को देखकर उन पर पैसों की बरसात कर दी थी। आगे चलकर शगुफ्ता रफीक को उस आदमी से प्यार हो गया, लेकिन ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया। फिर साल 2002 में शगुफ्ता (Shagufta Rafique) की मुलाकात महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) से हुई, जिसके बाद उन्होंने शगुफ्ता को बॉलीवुड में आने का मौका दिया। इसके बाद साल 2006 में पहली बार शगुफ्ता रफीक ने फिल्म वो लम्हे की कहानी लिखी, जो ई ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद शगुफ्ता रफीक के किस्मत के ताले खुल गए और आज वह इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई है।