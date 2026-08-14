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Awarapan 2 vs Batwara 1947 Advance Booking: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ या सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी?

Awarapan 2 vs Batwara 1947 Advance Booking: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' आज 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जानिए एडवांस बुकिंग नंबर के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर कौन आगे है. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 14, 2026 3:09:14 PM IST

बंटवारा 1947 और आवारापन 2 की एडवांस बुकिंग डिटेल्स
बंटवारा 1947 और आवारापन 2 की एडवांस बुकिंग डिटेल्स


आज यानी 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्मों के बीच बड़ा क्लैश हो रहा है. इन फिल्मों का  दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ दोनों फिल्मों के दर्शक अलग हैं, लेकिन दोनों से मेकर्स काफी उम्मीदें हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘आवारापन 2’ एडवांस बुकिंग के मामले में ‘बंटवारा 1947’ से आगे है.

क्या है ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’ की एडवांस बुकिंग का हाल?

Sacnilk.com के अनुसार, पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ‘आवारापन 2’, ‘बंटवारा 1947’ से काफी आगे है. इमरान हाशमी की फिल्म ने 7,011 शो में 1.31 लाख टिकट बेचकर ₹ 4.08 करोड़ की कमाई की है. वहीं दूसरी ओर, सनी देओल की इंडिया-पाकिस्तान फिल्म ने 6,864 शो में 35,221 टिकट बेचकर ₹ 97.81 लाख कमाए हैं. ब्लॉक सीटों को ध्यान में रखते हुए, ‘आवारापन 2’ ने ₹ 6.56 करोड़ के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत करने की उम्मीद कर रही है, जबकि ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को ₹ 2.91 करोड़ पर है.

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ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का पलड़ा भारी?

ट्रेड एनालिस्ट रोहित जायसवाल का मानना ​​है कि ‘आवारापन 2’ को साफ बढ़त मिली है और उम्मीद है कि यह फिल्म ‘बंटवारा 1947’ से काफी ज्यादा कमाई करेगी. उनके अनुमान के मुताबिक, रोमांटिक गैंगस्टर ड्रामा अपने पहले दिन लगभग 20 करोड़ रुपये जमा कर सकती है, जबकि बंटवारा 1947 अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 करोड़ रुपये से 12 करोड़ रुपये के बीच कमा सकती है.

‘आवारापन 2’ के बारे में

फिल्म ‘आवारापन 2’ को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पटानी भी हैं, जो शिवम का रोल निभा रहे हैं.

‘बंटवारा 1947’ के बारे में

फिल्म ‘बंटवारा 1947’ बंटवारे पर बनी एक फिल्म है, जिसमें सनी देओल और राजकुमार संतोषी एक साथ काम कर रहे हैं. यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई पर आधारित है.

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Tags: Awarapan 2Batwara 1947
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