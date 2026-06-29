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Awarapan 2 Star Cast Fees: आवारापन 2 के सितारों की फीस ने उड़ाए होश! Emraan Hashmi सबसे महंगे, Disha Patani को मिले करोड़ों

Awarapan 2 Star Cast Fees: बॉलीवुड की 2007 में रिलीज हुई फिल्म Awarapan का सीक्वल Awarapan 2 का टीजर जारी हो चुका है. ऐसे में लोग स्टारकास्ट और उनकी फीस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: June 29, 2026 2:46:19 PM IST

Awarapan 2 Star Cast Fees: आवारापन 2 के सितारों की फीस ने उड़ाए होश! Emraan Hashmi सबसे महंगे, Disha Patani को मिले करोड़ों


Awarapan 2 Star Cast Fees: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म Awarapan के फैंस के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खबर सामने आई है. साल 2007 में रिलीज हुई इस कल्ट क्लासिक फिल्म के सीक्वल Awarapan 2 का टीजर जारी हो चुका है. फिल्म में एक बार फिर Emraan Hashmi अपने दमदार किरदार शिवम के रूप में वापसी कर रहे हैं. पहली फिल्म में उनके इमोशनल और एक्शन से भरपूर अंदाज ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जिसके कारण सीक्वल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

जहां पहली फिल्म का निर्देशन Mohit Suri ने किया था, वहीं Awarapan 2 की कमान Nitin Kakkar संभाल रहे हैं. फिल्म का निर्माण Vishesh Films के बैनर तले किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

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 Awarapan 2 की स्टार कास्ट (Awarapan 2 Star Cast)

फिल्म में Emraan Hashmi मेन भूमिका में शिवम पंडित के किरदार को दोहराते नजर आएंगे. उनके साथ Disha Patani फीमेल लीड रोल में दिखाई देंगी. इसके अलावा दिग्गज एक्ट्रेस Shabana Azmi भी फिल्म की अहम कास्ट का हिस्सा हैं. एक्टर Salil Acharya भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे.

 जानिए कलाकारों की अनुमानित फीस (Awarapan 2 Star Cast Fees)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Emraan Hashmi ने शिवम के किरदार में वापसी के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की फीस ली है. वहीं Disha Patani को फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये मिलने की खबर है. फिल्म की एक्ट्रेस Shabana Azmi की फीस को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

 सीक्वल से जुड़ी उम्मीदें

Awarapan 2 से लोगों को एक बार फिर इमोशन, एक्शन और दमदार कहानी की उम्मीद है. Emraan Hashmi की लोकप्रियता और नई स्टार कास्ट को देखते हुए यह फिल्म 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है.

Tags: Awarapan 2Awarapan 2 Star CastAwarapan 2 Star Cast FeesAwarapan 2 Teaser
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