Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम

Awarapan 2 First Song ‘Ve Junoon’ Out: रोमांस, दर्द और शानदार संगीत का नाम आते ही इमरान हाशमी की फिल्मों का जिक्र जरूर होता है. उनकी फिल्मों के गाने अक्सर फैंस के दिलों में खास जगह बना लेते हैं. अब एक बार फिर इमरान अपने पुराने अंदाज और इमोशनल कहानी के साथ ‘आवारापन 2’ में वापसी कर रहे हैं. फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

‘आवारापन 2’ का पहला गाना हुआ रिलीज

‘आवारापन 2’ (Awarapan 2) को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में फिल्म का पहला टीजर (Awarapan 2 Teaser) रिलीज किया गया है. जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था. वहीं अब फिल्म का गाना ‘वे जुनून’ (Ve Junoon Song) रिलीज किया गया है. अब देखना होगी कि ये गाना दर्शकों पर क्या जादू करता है? इस खूबसूरत गाने को सईद कादरी ने लिखा है. इन्होंने ही पहली आवारापन के लिए ‘तेरा मेरा रिश्ता’ और ‘तो फिर आओ’ जैसे मशहूर गाने लिखे थे. जिनका लोगों पर जादू आज भी देखने को मिलता है.

किस सिंगर ने गाया गाना?

‘वे जुनून’ गाने को सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है. सुबोध पिछले 12 साल से साउंड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनकी आवाज एक इंस्टाग्राम रील के जरिए विशेष भट्ट तक पहुंची. उनकी गायकी से विशेष भट्ट और संगीतकार मिथुन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ‘वे जुनून’ के लिए सुबोध शर्मा को चुन लिया.

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘आवारापन 2’ को विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट ने प्रेज़ेंट किया है, इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है और विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अतुल कुमार और अनिरुद्ध रावल हैं, और यह 14 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. ‘वे जुनून’ अब सोनी म्यूजिक इंडिया के ज़रिए सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ गई है.

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