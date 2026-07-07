Home > मनोरंजन > Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम

Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम

Awarapan 2 First Song 'Ve Junoon' Out: आवारापन 2 के मेकर्स ने फिल्म का पहला ट्रैक, “वे जुनून” रिलीज़ कर दिया है. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के रोल में वापसी कर रहे हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

By: Preeti Rajput | Published: July 7, 2026 4:41:39 PM IST

फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi
फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi


Awarapan 2 First Song ‘Ve Junoon’ Out: रोमांस, दर्द और शानदार संगीत का नाम आते ही इमरान हाशमी की फिल्मों का जिक्र जरूर होता है. उनकी फिल्मों के गाने अक्सर फैंस के दिलों में खास जगह बना लेते हैं. अब एक बार फिर इमरान अपने पुराने अंदाज और इमोशनल कहानी के साथ ‘आवारापन 2’ में वापसी कर रहे हैं. फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

‘आवारापन 2’ का पहला गाना हुआ रिलीज

‘आवारापन 2’ (Awarapan 2) को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में फिल्म का पहला टीजर (Awarapan 2 Teaser) रिलीज किया गया है. जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था. वहीं अब फिल्म का गाना ‘वे जुनून’ (Ve Junoon Song) रिलीज किया गया है. अब देखना होगी कि ये गाना दर्शकों पर क्या जादू करता है? इस खूबसूरत गाने को सईद कादरी ने लिखा है. इन्होंने ही पहली आवारापन के लिए ‘तेरा मेरा रिश्ता’ और ‘तो फिर आओ’ जैसे मशहूर गाने लिखे थे. जिनका लोगों पर जादू आज भी देखने को मिलता है.  

You Might Be Interested In

किस सिंगर ने गाया गाना?

‘वे जुनून’ गाने को सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है. सुबोध पिछले 12 साल से साउंड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. उनकी आवाज एक इंस्टाग्राम रील के जरिए विशेष भट्ट तक पहुंची. उनकी गायकी से विशेष भट्ट और संगीतकार मिथुन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ‘वे जुनून’ के लिए सुबोध शर्मा को चुन लिया.

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘आवारापन 2’ को विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट ने प्रेज़ेंट किया है, इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है और विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अतुल कुमार और अनिरुद्ध रावल हैं, और यह 14 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. ‘वे जुनून’ अब सोनी म्यूजिक इंडिया के ज़रिए सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ गई है.

ये भी पढ़ें: घर छोड़कर भागा, की सुसाइड की कोशिश, फिर एक सीख ने बदल दी जिंदगी, आज गायन की दुनिया के हैं महारथी

‘मिमी’ की शूटिंग के दौरान ही करा दी थी egg freezing, कृति सेनन ने किया बड़ा खुलासा, एक्ट्रेस के शरीर में आये ये बदलाव

Tags: Awarapan 2Disha Pataniemraan hashmiVe Junoon song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026

असली बनारसी साड़ी की पहचान: छूते ही पता चल जाएगा...

July 7, 2026

PICS: तरुण ताहिलियानी के पिंक लहंगे में अप्सरा लगीं अंशुला...

July 7, 2026

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026
Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम
Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम
Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम
Awarapan 2 First Song Out: फिर पर्दे पर रोमांटिक हुए Emraan Hashmi, Awarapan 2 का पहला गाना ‘Ve Junoon’ आउट; दिशा संग कैमिस्ट्री ने मचाई धूम