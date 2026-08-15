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‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ को लेकर इमरान हाशमी ने दिया बड़ा हिंट, फैंस में खुशी की लहर; कब आएगा तीसरा पार्ट?

Emraan Hashmi: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच अभिनेता इमरान हाशमी ने 'आवारापन 3' को लेकर बड़ा हिंट दे दिया है. क्या बन रही है ये फिल्म? जानें पूरी अपडेट.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 5:12:47 PM IST

इमरान हाशमी ने 'आवारापन 3' को लेकर की बड़ी घोषणा
इमरान हाशमी ने 'आवारापन 3' को लेकर की बड़ी घोषणा


बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ को ओपनिंग डे पर दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इसे देखते हुए इमरान हाशमी ने बड़ी घोषणा कर दी है. एक्टर ने ‘आवारापन 3’ की संभावना का इशारा दिया है. इमरान हाशमी एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ मुंबई में एक थिएटर में अचानक पहुंच गए. और उन्होंने यहां ऐसा कह दिया उनके फैंस में खुशी की लहर आ गई है. देखें वायरल वीडियो. 

इंटरवल में थिएटर में पहुंचे इमरान हाशमी 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.  इमरान हाशमी और दिशा पाटनी अपनी फिल्म ‘आवारापन 2’ के इंटरवल के दौरान मुंबई के एक थिएटर गए , जहां उन्होंने फैंस से बातचीत की और फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के बारे में बात की. आपको बता दें कि यह वीडियो 

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ऑडियंस कोसे बातचीत करते हुए एक्टर ने कहा, ‘यह एक ऐसी फिल्म है जो मेकर्स से ज़्यादा फैंस की है , इसीलिए हम वापस आए हैं. हमने इस जर्नी को और भी थ्रिलिंग बनाया है, जिसमें ज़्यादा एक्शन और ज्यादा इमोशंस हैं. फ्राइडे को बस हमारे हाथ से निकल गई और आपके हवाले.’

आवारापन 3 के लिए दिया बड़ा हिंट

बातचीत के दौरान एक फैन ने भविष्यवाणी की कि फिल्म सुपर-हिट होगी, तो इमरान ने जवाब दिया, ‘मूवी बाकी है, सेकंड हाफ बेहतर है.’ इसके बाद एक्टर ने तीसरे पार्ट के बारे में इशारा करके भीड़ को और एक्साइटेड कर दिया. उन्होंने कहा, ‘उम्मीद यही है कि आपको पूरी फिल्म पसंद आएगी. उम्मीद है, बहुत जल्द आवारापन 3 आएगी .’

फिल्म के बारे में

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ‘आवारापन 2’ की कहानी शिवम पंडित के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे इमरान हाशमी ने निभाया है. पहली फिल्म के बाद शिवम शांत जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक इंटरपोल अधिकारी उसे अगवा किए गए बच्चों को बचाने के खतरनाक मिशन में शामिल कर लेता है. फिल्म में दिशा पटानी ज़ारा और शबाना आज़मी गैंगस्टर क्वीन नफीसा के किरदार में नजर आती हैं.

यह खबर भी पढ़ें: सिंगिंग की दुनिया का बादशाह, 9 साल की उम्र में गाया पहला गाना; 160 किलो घटा बनाया रिकॉर्ड, कर डाली 4 शादियां

Tags: Awarapan 2emraan hashmi
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