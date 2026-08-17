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Awarapan 2 Day 3 Box Office: रविवार के दिन दर्शकों पर चढ़ा ‘आवारापन 2’ का रंग, फिल्म ने कर ली बजट से दोगुना कमाई

Awarapan 2 Day 3 Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है. इस फिल्म ने वीकएंड पर भी अच्छी कमाई की. जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 17, 2026 11:52:22 AM IST

आवारापन 2 ने रविवार को कितनी कमाई की
आवारापन 2 ने रविवार को कितनी कमाई की


इन दिनों सिनेमाघरों में एक ही फिल्म का डंका बज रहा है. वह है इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, जो 19 साल बाद अपने सीक्वल के साथ आई है. लोगों को फिर इमरान हाशमी में वही पुराना अंदाज नजर आ रहा है. इसलिए इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं. फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में ही अपने बजट से दोगुना कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को कितना कलेक्शन किया. 

फिल्म ने वीकएंड पर कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 26 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इस फिल्म ने बीते शनिवार को 33.75 करोड़ रुपये कमाए थो. यानी कि फिल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले में गिरावट देखने को मिली है. लेकिन इसकी कमाई शानदार है. 

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फिल्म की कुल कमाई

अगर फिल्म ‘आवारापन 2’ के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुल 82.12 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 25-45 करोड़ रुपये के बीच में हैं. इस हिसाब से फिल्म ने मात्र तीन दिनों में अपने बजट से दोगुना कमाई कर ली है. 

इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

आवारापन 2′ की ओपनिंग इमरान हाशमी के करियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई है. फिल्म ने पहले दिन करीब 21.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले हाशमी की सबसे बड़ी ओपनिंग ‘बादशाहो’ के नाम थी, जिसने 2017 में रिलीज के पहले दिन 12.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद ‘राज़ 3’ ने 2012 में 10.47 करोड़ रुपये और ‘राज़ रीबूट’ ने 2016 में 5.30 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. इस हिसाब से 21.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ ‘आवारापन 2’ ने ‘बादशाहो’ के रिकॉर्ड को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. 

फिल्म के बारे में 

फिल्म में इमरान हाशमी शिवम पंडित के रोल में वापस आ रहे हैं. इमरान हाशमी के साथ फिल्म में दिशा पटानी ज़ारा के एक्शन-हैवी रोल में हैं, जबकि जानी-मानी एक्टर शबाना आज़मी फिल्म की विलेन नफीसा का रोल कर रही हैं. सपोर्टिंग कास्ट में पूरन गब्बी ज़ोरावर, अनिरुद्ध रावल सिकंदर, सुरेंदर विक्की जयदीप, विजयंत कोहली महमूद और अतुल कुमार समर्थ के रोल में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: 27 साल की उम्र में एक्ट्रेस अनन्या राज की मौत, कैसे हुआ निधन? एक महीने तक परिवार ने क्यों छुपाई ये बात! खुला राज

Tags: Awarapan 2emraan hashmihome-hero-pos-5
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