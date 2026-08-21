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Awarapan 2 box office collection Day 7: सातवें दिन भी नहीं थमा ‘आवारापन 2’ का तूफान, 113 करोड़ के साथ पहला हफ्ता शानदार

'Awarapan 2' box office collection Day 7: इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'आवारापन 2' अपनी रिलीज़ के सिर्फ सात दिनों में ही बॉक्स ऑफ़िस पर सुपरहिट साबित हुई है. फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली है, जो हाशमी के लिए एक बड़ा बदलाव है.

By: Heena Khan | Published: August 21, 2026 6:45:41 AM IST

आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन
आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन


‘Awarapan 2’ box office collection Day 7: इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ‘आवारापन 2’ अपनी रिलीज़ के सिर्फ सात दिनों में ही बॉक्स ऑफ़िस पर सुपरहिट साबित हुई है. फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली है, जो हाशमी के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो लंबे समय से एक बड़ी थिएटर सफलता का इंतज़ार कर रहे थे. आजादी के दिन की छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, फ़िल्म ने अपने पहले हफ़्ते में शानदार रफ़्तार बनाए रखी.

बेहतरीन ओपनिंग लेकिन… 

14 अगस्त को रिलीज़ हुई ‘आवारापन 2’ ने शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी. इस सीक्वल ने सोमवार का टेस्ट सफलतापूर्वक पास किया और मंगलवार को भी स्थिर रही, जबकि बुधवार और गुरुवार को थोड़ी गिरावट देखी गई. फ़िल्म को ओरिजिनल ‘आवारापन’ की लगातार बनी हुई लोकप्रियता का भी फ़ायदा मिला है; ओरिजिनल फ़िल्म अपनी शुरुआती रिलीज़ के समय तो कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई थी, लेकिन बाद में इसके यादगार संगीत और इमोशनल कहानी की वजह से इसके चाहने वालों का एक बड़ा ग्रुप बन गया था.

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आजादी के दिन जबरदस्त कमाई 

Sacnilk के अनुसार, ‘आवारापन 2’ ने शुक्रवार को ₹22 करोड़ के साथ अपनी थिएटर यात्रा शुरू की. इसके बाद शनिवार को फ़िल्म की कमाई में 55 प्रतिशत की भारी उछाल आई और इसने ₹33.75 करोड़ कमाए. यह उछाल आज़ादी के दिन की छुट्टी और शो की संख्या में बढ़ोतरी के कारण आया; शो की संख्या शुक्रवार को 9,033 से बढ़कर शनिवार को 10,496 हो गई थी.

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कमाई के मामले में तोड़े रिकॉर्ड 

इसके बाद रविवार को फ़िल्म ने ₹26 करोड़ कमाए. उम्मीद के मुताबिक, लंबे वीकेंड के बाद कमाई में गिरावट आई और सोमवार को फ़िल्म ने ₹9.25 करोड़ कमाए. हालाँकि, मंगलवार को फ़िल्म स्थिर रही और अपनी कुल कमाई में ₹9.75 करोड़ और जोड़े, साथ ही शो की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई. बुधवार को 16 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और फ़िल्म ने छठे दिन ₹6.75 करोड़ कमाए. गुरुवार को, यानी सातवें दिन, ‘आवारापन 2’ ने 10,832 शो में ₹6 करोड़ कमाए. Sacnilk के अनुसार, इसके साथ ही इमरान हाशमी की इस फ़िल्म ने अपने पहले हफ़्ते में ₹113.50 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की है.

शानदार प्रदर्शन 

फ़िल्म के शानदार प्रदर्शन ने इमरान हाशमी को कोविड के बाद आज़ादी के दिन रिलीज़ हुई सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली फ़िल्मों की लिस्ट में भी काफ़ी ऊपर पहुँचने में मदद की है. ‘आवारापन 2’ ने अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ‘OMG 2’ को टॉप तीन की लिस्ट से बाहर कर दिया है. ‘OMG 2’ में यामी गौतम भी थीं; इसने 65 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 131 प्रतिशत का प्रॉफ़िट कमाया और थियेटर में अपनी कमाई 150 करोड़ रुपये पर खत्म की. दिलचस्प बात यह है कि ‘आवारापन 2’ शायद इस लिस्ट में आखिरी पायदान तक ही पहुँच पाएगी, क्योंकि यहाँ से ‘गदर 2’ से आगे निकलना बहुत मुश्किल काम होगा.

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