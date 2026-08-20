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Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: छठे दिन ‘आवारापन 2’ को लगा झटका, मगर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा

Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', जो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पहले वीकेंड में शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने सोमवार का टेस्ट पास किया और मंगलवार को भी अपनी स्थिति बनाए रखी.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 7:15:38 AM IST

आवारापन 2 ने रविवार को कितनी कमाई की
आवारापन 2 ने रविवार को कितनी कमाई की


Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, जो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पहले वीकेंड में शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने सोमवार का टेस्ट पास किया और मंगलवार को भी अपनी स्थिति बनाए रखी. इस सीक्वल को ओरिजिनल ‘आवारापन’ की लंबे समय से चली आ रही लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है. ओरिजिनल फिल्म भले ही सिनेमाघरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अपने बेहतरीन संगीत और इमोशनल कहानी की वजह से उसे ‘कल्ट स्टेटस’ मिला था.

बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई 

सैक्निलक (Sacnilk) के अनुसार, ‘आवारापन 2’ ने शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की. शनिवार को कमाई में लगभग 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 33.75 करोड़ रुपये कमाए. इस उछाल में स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और शो की संख्या में बढ़ोतरी का भी योगदान रहा; शुक्रवार को शो की संख्या 9,033 थी जो शनिवार को बढ़कर 10,496 हो गई.

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वीकेंड की कमाई 

फिल्म ने रविवार को 26 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद सोमवार को वीकेंड के बाद होने वाली अपेक्षित गिरावट देखी गई. गिरावट के बावजूद, फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपनी स्थिति बनाए रखी. मंगलवार, जो फिल्म का पांचवां दिन था, इसने 9.75 करोड़ रुपये और कमाए और शो की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई.

जानें हफ्तेभर की कमाई 

हालांकि, बुधवार को यानी छठे दिन फिल्म की कमाई में 16 प्रतिशत की गिरावट आई और इसने 6.75 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही, ‘आवारापन 2’ का भारत में नेट कलेक्शन 107.50 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन अभी 128.29 करोड़ रुपये है, जबकि दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 153.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.  दिन 1 (पहला शुक्रवार) – ₹22.00 करोड़ दिन 2 (पहला शनिवार) – ₹33.75 करोड़ दिन 3 (पहला रविवार) – ₹26.00 करोड़ दिन 4 (पहला सोमवार) – ₹9.25 करोड़ दिन 5 (पहला मंगलवार) – ₹9.75 करोड़ दिन 6 (पहला बुधवार) – ₹6.75 करोड़ कुल कलेक्शन (नेट) – ₹107.50 करोड़.

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