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‘Awarapan 2’ box office collection day 5: इमरान हाशमी का सबसे बड़ा कमाल! ‘आवारापन 2’ ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

'Awarapan 2' box office collection day 5: 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इमरान हाशमी की फ़िल्म 'आवारापन 2' की रफ्तार कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने न सिर्फ़ पहले वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई की, बल्कि सोमवार का टेस्ट भी पास किया और मंगलवार को भी मजबूती से टिकी रही.

By: Heena Khan | Published: August 19, 2026 6:40:14 AM IST

आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन
आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन


‘Awarapan 2’ box office collection day 5: 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इमरान हाशमी की फ़िल्म ‘आवारापन 2’ की रफ्तार कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने न सिर्फ़ पहले वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई की, बल्कि सोमवार का टेस्ट भी पास किया और मंगलवार को भी मजबूती से टिकी रही. जहां ओरिजिनल ‘आवारापन’ अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई थी, वहीं इसके दिल को छू लेने वाले संगीत और इमोशनल कहानी ने धीरे-धीरे इसे दर्शकों के बीच एक ‘कल्ट फेवरेट’ बना दिया.

बनाया नया रिकॉर्ड 

यह सच है कि ‘एक तरफ पूरा बॉलीवुड और दूसरी तरफ इमरान हाशमी’ वाली बात उन पर लागू होती है, क्योंकि दर्शकों के बीच उन्हें एक खास मुकाम हासिल है. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अब तक उनके करियर में कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं थी जिसमें उन्होंने अकेले लीड रोल किया हो और 100 करोड़ रुपये कमाए हों? ‘आवारापन 2’ के पांचवें दिन के आंकड़ों के साथ, एक्टर ने आख़िरकार अपनी पहली सोलो लीड 100 करोड़ रुपये कमाने वाली बॉक्स ऑफ़िस हिट फ़िल्म का रिकॉर्ड बना लिया है.

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100 करोड़ पार पहुंची फिल्म 

सैक्निलक (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को पहले दिन 22 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपनी सिनेमाई यात्रा शुरू की. शनिवार को कलेक्शन में 55 प्रतिशत की बड़ी उछाल देखी गई और सीक्वल ने 33.75 करोड़ रुपये कमाए. यह उछाल स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी वाले वीकेंड के कारण आया और शो की संख्या में बढ़ोतरी से इसे और मदद मिली. शुक्रवार को 9,033 शो थे, जिनकी संख्या शनिवार को बढ़कर 10,496 हो गई. रविवार को फ़िल्म ने 26 करोड़ रुपये कमाए. सोमवार को वीकेंड के बाद उम्मीद के मुताबिक थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फ़िल्म मज़बूती से टिकी रही और 9.25 करोड़ रुपये कमाए.मंगलवार को, यानी पांचवें दिन, ‘आवारापन 2’ ने 9.75 करोड़ रुपये कमाए और शो की संख्या भी बढ़ाई गई. इसके साथ ही, भारत में कुल नेट कलेक्शन 100.75 करोड़ रुपये हो गया है. भारत में ग्रॉस कलेक्शन 120 करोड़ रुपये है, जबकि दुनिया भर में कुल कलेक्शन 144.13 करोड़ रुपये है.

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‘आवारापन 2’ का कलेक्शन

दिन 1 (पहला शुक्रवार) – 22.00 करोड़ रुपये
दिन 2 (पहला शनिवार) – 33.75 करोड़ रुपये
दिन 3 (पहला रविवार) – 26.00 करोड़ रुपये
दिन 4 (पहला सोमवार) – 9.25 करोड़ रुपये
दिन 5 (पहला मंगलवार) – 9.75 करोड़ रुपये
कुल इंडिया नेट कलेक्शन – 100.75 करोड़ रुपये

Tags: Awarapan 2bollywoodemraan hashmi
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