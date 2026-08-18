Awarapan 2 box office collection day 4: ‘आवारापन 2’ की कमाई ने पकड़ी रफ्तार, चौथे दिन भी शानदार प्रदर्शन; ‘बंटवारा 1947’ पिछड़ी

Awarapan 2 box office collection day 4:‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है और इस सीक्वल को लेकर लोगों में जो भारी उत्साह था, उस पर यह फिल्म खरी उतरी है. हालांकि पहली फिल्म ने सिनेमाघरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इसके संगीत और इमोशनल अपील ने इसे समय के साथ ‘कल्ट स्टेटस’ दिलाया. पुरानी यादों से जुड़े इसी लगाव के कारण दर्शकों ने सीक्वल में काफी दिलचस्पी दिखाई, और फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर ही ‘आवारापन’ की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

कैसी रही आवारापन तो की ओपनिंग

सैक्निलक (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की. शनिवार को इसकी कमाई में लगभग 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 33.75 करोड़ रुपये कमाए. इस बढ़ोतरी में न केवल स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी वाले वीकेंड का योगदान था, बल्कि शो की संख्या में हुई वृद्धि का भी असर दिखा. ‘आवारापन 2’ के ओपनिंग डे पर 9,033 शो थे, जो शनिवार को बढ़कर 10,496 हो गए.

वीकेंड पर धीमी हुई चाल

रविवार को शो की संख्या घटकर 9,403 रह जाने से इसकी रफ़्तार थोड़ी धीमी पड़ गई. नतीजतन, फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसने अपने पहले रविवार को 26 करोड़ रुपये कमाए. सोमवार को वीकेंड के बाद उम्मीद के मुताबिक गिरावट दिखी, लेकिन फिल्म ने अच्छी रफ़्तार बनाए रखी और 9.25 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही, ‘आवारापन 2’ की भारत में कुल नेट कमाई 91 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है.

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क्या है बंटवारा का हाल

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘बंटवारा 1947’ से भी काफी आगे निकल गई है. अगर फिल्म मंगलवार को भी सोमवार जैसी रफ़्तार बनाए रखती है, तो यह पांचवें दिन के आखिर तक 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी. कई मल्टीप्लेक्स में मंगलवार को टिकटें कम कीमत पर मिलती हैं, जिससे दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है और अंततः यह फिल्म के पक्ष में काम कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ को 45 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है.

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