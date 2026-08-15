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Awarapan 2 Day 1 Box Office: ओपनिंग डे पर ‘आवारापन 2’ ने की छप्परफाड़ कमाई, बनी इमरान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

Awarapan 2 Day 1 Box Office Collection: इमरान हाशमी 19 साल बाद फिर से शिवम पंडित बनकर लौटे हैं. और उनकी फिल्म 'आवारापन 2' को रिलीज के पहले दिन शानदार रिस्पॉन्स मिला. इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की. जानिए कुल कलेक्शन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 11:56:11 AM IST

आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन
आवारापन 2 ओपनिंग डे कलेक्शन


अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज के पहले दिन जबरदस्त प्रदर्शन किया. और 19 साल के इंतजार का क्रेज देखने को मिला. चलिए जानते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

फिल्म की पहले दिन की कमाई 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन लगभग 21.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन थिएटर में लगभग 45% ऑक्यूपेंसी दर्ज की और इसके 9,033 शोज दिखाए गए. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 2 करोड़ रुपये कमाए हैं. 

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इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

आवारापन 2′ की ओपनिंग इमरान हाशमी के करियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई है. फिल्म ने पहले दिन करीब 21.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले हाशमी की सबसे बड़ी ओपनिंग ‘बादशाहो’ के नाम थी, जिसने 2017 में रिलीज के पहले दिन 12.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद ‘राज़ 3’ ने 2012 में 10.47 करोड़ रुपये और ‘राज़ रीबूट’ ने 2016 में 5.30 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. इस हिसाब से 21.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ ‘आवारापन 2’ ने ‘बादशाहो’ के रिकॉर्ड को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. 

फिल्म के बारे में 

फिल्म में इमरान हाशमी शिवम पंडित के रोल में वापस आ रहे हैं. इमरान हाशमी के साथ फिल्म में दिशा पटानी ज़ारा के एक्शन-हैवी रोल में हैं, जबकि जानी-मानी एक्टर शबाना आज़मी फिल्म की विलेन नफीसा का रोल कर रही हैं. सपोर्टिंग कास्ट में पूरन गब्बी ज़ोरावर, अनिरुद्ध रावल सिकंदर, सुरेंदर विक्की जयदीप, विजयंत कोहली महमूद और अतुल कुमार समर्थ के रोल में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड का पहला विलेन, जिसे देखकर कांपते थे लोग; वो असल में था आजादी का नायक; भगत सिंह संग अंग्रेजों को चटाई धूल!

Tags: Awarapan 2Awarapan 2 Box OfficeAwarapan 2 Day 1 Collectio
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