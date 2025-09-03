Home > मनोरंजन > विराट कोहली का लाइक मिलने के बाद अवनीत कौर ने दिखाया इतना सिजलिंग अवतार, तस्वीर देख मलने लग जाएंगें आंखें

विराट कोहली का लाइक मिलने के बाद अवनीत कौर ने दिखाया इतना सिजलिंग अवतार, तस्वीर देख मलने लग जाएंगें आंखें

Avneet Kaur Viral Photos: अवनीत कौर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की नई फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वह येलो ब्रालेट पहन अपनी अदाओं का जलवा दिखाती नजर आ रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 3, 2025 18:29:52 IST

Avneet Kaur Photos: सोशल मीडिया की दुनिया से लेकर बॉलीवुड में अवनीत कौर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 23 साल की एक्ट्रेस सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स नहीं बल्कि लुक्स के लिए भी लाइमलाइट में छाई रहती हैं। अवनीत कौर बैक-टू-बैक फिल्मों में नजर आ रही हैं और जल्द ही अब वह लव इन वियतनाम में दिखाई देंगी। नई फिल्म के बज के बीच अवनीत कौर की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देख आप भी अपनी आंखें मलते रह जाएंगे। 

अवनीत कौर अपने ग्लैमरस और सिजलिंग अवतार को लेकर अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अवनीत कौर ने कुछ समय पहले येलो ब्रालेट और शॉर्ट्स पहन इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की थीं, जो जमकर वायरल हो रही हैं। 

अवनीत कौर का सिजलिंग अवतार हुआ वायरल

23 साल की एक्ट्रेस अवनीत कौर अक्सर ही इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। लेकिन, इस बार अवनीत ने ब्रालेट पहन ऐसा अवतार दिखाया है, जिसे देख किसी की भी आंखें खुली रह जाएंगी। फोटोज में अवनीत कभी पत्थर पर बैठकर अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी स्टाइल में वॉक करतीं और अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं।

अवनीत कौर ने येलो ब्रालेट और शॉर्ट्स के साथ स्लीपर लुक वाली हील्स कैरी की हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने बालों को कर्ल किया है और बीच से पार्टिशन करके ओपन छोड़ा है। अवनीत ने लुक पूरा करने के लिए बड़े-बड़े गॉगल्स भी पहने हैं। 

विराट कोहली का लाइक मिलने के बाद सुर्खियों का हिस्सा बनी थीं अवनीत!

बता दें, कुछ समय पहले अवनीत कौर की एक फोटो पर विराट कोहली का लाइक आया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों का हिस्सा बन गई थीं। हालांकि, क्रिकेटर विराट कोहली ने बाद में अपने लाइक पर सफाई भी दी थी और लाइक की वजह इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को बताया था। चाहे वजह कुछ भी रही हो विराट कोहली के एक लाइक ने अवनीत कौर को सुर्खियों का हिस्सा बना दिया था।

अवनीत कौर का करियर

अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर से की थी। इसके बाद अवनीत कौर ने कई टीवी शोज, म्यूजिक वीडियो, फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। फिल्मों में अवनीत कौर ने साल 2014 में मर्दानी से कदम रखा था। इसके बाद वह टीकू वेड्स शेरू, चिड़ियाखाना और लव की अरेंज मैरिज जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं, अब अवनीत की अगली फिल्म लव इन वियतनाम 12 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। 

