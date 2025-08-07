Home > मनोरंजन > बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस

बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस

Avneet Kaur Bold Pics: अवनीत कौर हमेशा अपने लुक्स और स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर एकट्रेस अक्सर ट्रेंड करती रहती हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, लोग उनके लुक्स के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे में उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें एक बार फिर शेयर की हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 12:52:33 IST

Avneet Kaur Pics
Avneet Kaur Pics

Avneet Kaur Bold Pics:  एक्ट्रेस अवनीत कौर ने बेहद कम उम्र में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में उन्होंने टिकू वेड्स शेरू से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है। एकट्रेस अपने लुक्स और स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। वह हमेशा साबित कर देती हैं कि वह जेनरेशन-जेड की फैशनिस्टा हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियोज पर लाखों लाइक आते रहते हैं। रेड कार्पेट से लेकर वेकेशन लुक तक सभी अंदाज से वह अपने फैंस का दिल जीत लेती हैं। 

एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें 

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिन्होंने एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। पेस्टल पिंक स्ट्रैपलेस ड्रेस में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं। गुलदस्ते और फूलों वाली हेयर एक्सेसरी उनके लुक को और भी ज्यादा निखार रही है। हर एक तस्वीर में वह अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं। पूल के किनारे ली गई कुछ तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही है। फैंस को उनकी यह तस्वीर काफी पसंद आ रही है। तस्वीरें शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा- Inner stillness creates outer radiance

View this post on Instagram

A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

कुछ ही घंटों में इन फोटोज को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में फैंस ने लिखा – बहुत खूबसूरत और हॉट तस्वीर। वहीं एक और फैन ने लिखा- बहुत खूबसूरत। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरआत बतौर चाइल्ड एकट्रेस की थी। वह कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। 

बुरी फंस गई Shah Rukh Khan- Salman की ये हसीना, गंदी-गंदी फिल्में में कर रही थीं काम, अब जेल में बितानी होगी रातें

Tags: avneet kaur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस
बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस
बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस
बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?