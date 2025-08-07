बहुत हॉट! सैक्सी ड्रेस में अवनीत कौर ने छुड़ा दिए फैंस के पसीने, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई गर्मी…थमने का नाम नहीं ले रही हसीना का बोल्डनेस

Avneet Kaur Bold Pics: एक्ट्रेस अवनीत कौर ने बेहद कम उम्र में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में उन्होंने टिकू वेड्स शेरू से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है। एकट्रेस अपने लुक्स और स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। वह हमेशा साबित कर देती हैं कि वह जेनरेशन-जेड की फैशनिस्टा हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियोज पर लाखों लाइक आते रहते हैं। रेड कार्पेट से लेकर वेकेशन लुक तक सभी अंदाज से वह अपने फैंस का दिल जीत लेती हैं।

एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीरें

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिन्होंने एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। पेस्टल पिंक स्ट्रैपलेस ड्रेस में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं। गुलदस्ते और फूलों वाली हेयर एक्सेसरी उनके लुक को और भी ज्यादा निखार रही है। हर एक तस्वीर में वह अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं। पूल के किनारे ली गई कुछ तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही है। फैंस को उनकी यह तस्वीर काफी पसंद आ रही है। तस्वीरें शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा- Inner stillness creates outer radiance

कुछ ही घंटों में इन फोटोज को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में फैंस ने लिखा – बहुत खूबसूरत और हॉट तस्वीर। वहीं एक और फैन ने लिखा- बहुत खूबसूरत। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरआत बतौर चाइल्ड एकट्रेस की थी। वह कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

बुरी फंस गई Shah Rukh Khan- Salman की ये हसीना, गंदी-गंदी फिल्में में कर रही थीं काम, अब जेल में बितानी होगी रातें