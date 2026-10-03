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टॉम क्रूज से मिलीं अवनीत कौर, शेयर किया वीडियो, हॉलीवुड स्टार ने एक्ट्रेस को लगाया गले

Avneet Kaur Meets With Tom Cruise: अवनीत कौर 23 सितंबर को लंदन में टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' के वर्ल्ड प्रीमियर में पहुंची थीं. अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर टॉम क्रूज के साथ हुई खास मुलाकात का वीडियो शेयर किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 3, 2026 5:20:34 PM IST

अवनीत कौर ने टॉम क्रूज से की मुलाकात
अवनीत कौर ने टॉम क्रूज से की मुलाकात


अभिनेत्री अवनीत कौर 23 सितंबर को लंदन में टॉम क्रूज स्टारर फिल्म ‘डिगर’ के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुईं. एक्ट्रेस ने इस दौरान हॉलीवुड सुपरस्टार के साथ एक बातचीत की, जिसका एक वीडियो एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया. जानिए दोनों में क्या बातचीत हुई. 

टॉम क्रूज ने एक्ट्रेस को लगाया गले

इंस्टाग्राम पर अवनीत कौर द्वारा शेयर किए वीडियो में दिखता है कि टॉम क्रूज पहले अवनीत को गले लगाते हैं, फिर उनकी फिल्म ‘डिगर’ के बारे में बात करने के लिए एक-दूसरे के सामने बैठ जाते हैं. टॉम क्रूज ने कहा, ‘इस फ़िल्म को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल, काबिलियत और कल्पना की ज़रूरत होती है. मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं पढ़ा. हम बस सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं.’ अवनीत ने खुशी से कहा कि उन्होंने टॉम को पहले कभी ऐसा कैरेक्टर निभाते नहीं देखा. एक्ट्रेस ने टॉम क्रूज से पूछा कि क्या फ़िल्म में उनका कोई पसंदीदा सीन है.

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टॉम मुस्कुराए और बोले, ‘एलेजैंड्रो और क्रू के साथ सेट पर हर दिन- यह बहुत ही अजीब कैरेक्टर था. हम उस मोनोलॉग को देख रहे हैं जो मैंने किया था, वह एक शॉट में 10 मिनट का मोनोलॉग था. यह सब बस एक टेक में था.’ अवनीत ने कहा कि वह सीन देखकर हैरान और हैरान थीं, और उन्हें लगा कि एक्टर ने कैरेक्टर से सच में जुड़ाव महसूस किया होगा, तभी वह फिल्म में उस हिस्से को उभार पाया.’

सीन के बारे में क्या बताया?

टॉम क्रूज ने आगे बताया कि एक्शन सीन को निभाना उनके लिए एक खास रिदम और डांस की तरह था. उन्होंने कहा कि एक एक्टर को यह समझना होता है कि किस बीट पर क्या करना है. डायरेक्टर एलेजांद्रो की स्टेजिंग को उन्होंने परफेक्ट बताया. टॉम के मुताबिक, उन्होंने इस सीन को कुछ ही बार किया और आखिरकार पूरा सीन एक ही टेक में शूट हो गया. उन्होंने यह भी बताया कि किरदार में बदलाव दिखाने और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आवाज, कॉमेडी टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दिया गया. भारी कॉस्ट्यूम के बावजूद उन्हें यह सीन करना काफी मजेदार लगा.

यह खबर भी पढ़ें: Rise and Fall 2: ‘नागिन बदले पर आती है तो रूह कांप जाती है’, शहजाद पूनावाला को इस हसीना ने बोला ऐसा कि मचा बवाल

Tags: avneet kaurAvneet Kaur Meets Tom Cruisetom cruise
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