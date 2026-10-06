ईशा के प्यार में डूबे अविनाश मिश्रा, कैमरे के सामने कह दिया- ‘आई लव यू बेबी’ , वायरल वीडियो में KKK 15 विनर ने किया प्यार का इजहार

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह ने आखिरकार एक-दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अविनाश ईशा से कहते हैं, आई लव यू, बेबी. इस पर ईशा शरमा जाती हैं. यह वीडियो अविनाश के ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ जीतने के कुछ समय बाद सामने आया है.

क्या है वायरल वीडियो?

अविनाश मिश्रा, जो हाल ही में रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के विनर बने हैं, ने ईशा सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. शो की सक्सेस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अविनाश कहते हैं, ‘मैं शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं कि मेरी जिंदगी में ईशा हैं.’ इसके बाद ईशा उनसे आगे बोलने के लिए कहती हैं. अविनाश कहते हैं, ‘आई लव यू बेबी.’ इस पर ईशा शर्माते हुए जवाब देती हैं, ‘ठीक है, आई लव यू टू.’

कैसे शुरू हुआ था दोनों का प्यार?

अविनाश और ईशा पहली बार बिग बॉस 18 में मिले थे. हालांकि दोनों ने बार-बार कहा था कि वे अच्छे दोस्त हैं और रिलेशनशिप में होने से इनकार किया था, लेकिन उनके बॉन्ड और नए वीडियो कुछ और ही कहानी बताते हैं. उनका बार-बार साथ दिखना, सोशल मीडिया पोस्ट और प्यार भरे पलों ने अक्सर फैंस का ध्यान खींचा है.

शो जीतने के बाद अविनाश संग ईशा का वीडियो हुआ था वायरल

खतरों के खिलाड़ी 15 में विजेता बनने के बाद अविनाश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ. रोहित शेट्टी के उन्हें विनर अनाउंस करने के बाद, एक्टर इस अचीवमेंट का जश्न मनाते हुए फूट-फूट कर रो पड़े. ईशा, जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए मौजूद थीं, उन्हें भी इमोशनल होते देखा गया और दोनों गले लग जाते हैं.

Eisha had tears seeing him win and the way he ran to hug her I can’t i’m gone. They make the best couple ever!! ♥️😭😭 #EishaSingh #AvinashMishra #Avisha #KKK15 https://t.co/qvREfp6DHn — Zarah (@Zarahx02) October 4, 2026

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