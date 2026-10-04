Khatron ke Khiladi 15 Winner: ओरी और ऋत्विक को पछाड़कर अविनाश मिश्रा ने मारी बाजी; ट्रॉफी के साथ मिला इतना बड़ा इनाम

KKK 15 Winner Avinash Mishra: टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा रविवार 4 अक्टूबर 2026 को खतरों के खिलाड़ी 15 के विनर बन गए हैं. एक्टर ने रोहित शेट्टी के स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो के फाइनल मुकाबले में ओरी और ऋत्विक धनजानी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. फिनाले मुंबई में शूट किया गया था और इसे कलर्स टीवी पर दो रातों तक दिखाया जा रहा है, जिसमें विनर का नाम फिनाले टेलीकास्ट के दौरान बताया जाएगा.

कौन थें टॉप 5 फाइनलिस्ट ?

टॉप 5 फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा, ऋत्विक धनजानी, करण वाही और ओरी थे. हालांकि, वाही और भट्ट अपने-अपने टास्क नहीं जीत पाए और बाहर हो गए. फाइनल टास्क टॉप 3 फाइनलिस्ट: ओरी, ऋत्विक और अविनाश ने किया. उन्हें नई बाइक भी इनाम में दी गईं. दूसरी ओर, फरहाना को बिल्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर घोषित किया गया और उन्हें 2 लाख रुपये दिए गए.

अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी 15 की ट्रॉफी उठाई

अविनाश मुश्किल स्टंट और एलिमिनेशन के एक सीज़न के बाद फाइनल स्टेज में पहुंचे. एक्टर, जो पहले बिग बॉस 18 में दिखे थे, ने अपने खतरों के खिलाड़ी के सफर के दौरान कई तरह के फिजिकल और डर वाले चैलेंज लिए. उनकी परफॉर्मेंस ने आखिरकार उन्हें फाइनल राउंड में पहुंचा दिया, जहां वह ओरी और ऋत्विक से आगे रहे. ऋत्विक धनजानी फर्स्ट रनर-अप रहे और ओरी सेकंड रनर-अप रहे

खतरों के खिलाड़ी 15 के विनर को क्या मिलता है?

अविनाश मिश्रा खतरों के खिलाड़ी 15 की ट्रॉफी, 20 लाख रुपये का कैश प्राइज और एक नई अविनाश मिश्रा खतरों के खिलाड़ी 15 जीतते हैं, ट्रॉफी उठाते हैं और 20 लाख रुपये का प्राइज और मारुति सुजुकी स्विफ्ट घर ले जाते हैं. प्राइज पैकेज की जानकारी फिनाले शूट से मिली डिटेल्स के आधार पर फिनाले से पहले दी गई थी. इस जीत के साथ रोहित शेट्टी के स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो का 15वां सीजन हफ्तों के एलिमिनेशन, कमबैक और हाई-रिस्क चैलेंज के बाद खत्म हो गया.

फिनाले लाइन-अप में फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा, ओरी और ऋत्विक धनजानी थे. सीजन की शुरुआत 13 कंटेस्टेंट के साथ हुई थी, जिसमें खतरों के खिलाड़ी के कई वापस आने वाले पार्टिसिपेंट और नए चेहरे शामिल थे. ओरिजिनल लाइन-अप में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा, ओरी, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा, करण वाही, रुबीना दिलाइक, ऋत्विक धनजानी, विशाल आदित्य सिंह, जैस्मीन भसीन, अविका गोर और रूहानिका धवन शामिल थे.

विशाल आदित्य सिंह अपने शुरुआती एलिमिनेशन के बाद वाइल्डकार्ड के तौर पर लौटे. गौरव खन्ना भी अपने एलिमिनेशन के बाद वाइल्डकार्ड के तौर पर कॉम्पिटिशन में दोबारा आए. इन वापसी ने वापस आने वाले कंटेस्टेंट और नए लोगों के आस-पास बने सीज़न में एक और मोड़ ला दिया.

खतरों के खिलाड़ी 15 थीम

खतरों के खिलाड़ी 15 को फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था और इसे केप टाउन, साउथ अफ्रीका में फिल्माया गया था. यह सीज़न दो साल के ब्रेक के बाद 1 अगस्त, 2026 को शुरू हुआ था. यह शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी पर आता था, और इसके एपिसोड JioHotstar पर भी स्ट्रीम होते थे. ग्रैंड फिनाले 3 और 4 अक्टूबर को रात 9 बजे कलर्स टीवी और JioHotstar पर टेलीकास्ट हो रहा था. सीजन की थीम डर का नया दौर थी. फिनाले में जगह बनाने के लिए कंटेस्टेंट्स को ऊंचाई, पानी, जानवरों और गाड़ियों से जुड़े स्टंट करने पड़े.