Home > मनोरंजन > फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह

फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह

Avika Gor New Project: टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट से इशारा दिया है कि वो जल्द ही किसी नए टीवी शो में नजर आने वाली हैं. आइये जानते हैं कि वो किस नए शो में नजर आने वाली हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 25, 2026 11:45:28 AM IST

Avika Gor
Avika Gor


Avika Gor: शादी के बाद से अविका गौर अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दे रही थीं और काफी दिनों से टीवी और फिल्मों से दूरी बनाये हुए थीं, लेकिन लगता है जल्द ही वो अपने काम पर फिर से लौटने वाली हैं.

हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिससे पता चलता है कि जल्द ही अविका किसी नए प्रोजेक्ट के साथ नए शो में आने वाली हैं.

You Might Be Interested In

किस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं अविका? 

अविका गौर ने अपने हालिया बयान से प्रशंसकों के बीच उत्साह जगा दिया है. हालांकि उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर “अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने” के उनके पोस्ट ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वह टेलीविजन पर वापसी की योजना बना रही हैं. बता दें कि उनके अभिनय करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के सीरियल बालिका वधू से हुई थी. अपनी पोस्ट में अविका ने उस जगह पर वापस आने की खुशी का जिक्र किया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. इसके अलावा, हाल ही में अविका को एसजे स्टूडियो में भी देखा गया था, जिससे उनकी अगली परियोजना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों को उम्मीद है कि अभिनेत्री एक रोमांचक नए टीवी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं.

अविका गौर की इंस्टाग्राम पोस्ट 

Avika Gor instagram story

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अविका गौर ने लिखा, “मुझे नहीं लगता कि हम जीवन के चक्र को पूरा करने की सुंदरता के बारे में पर्याप्त बात करते हैं. हम अक्सर आगे बढ़ने, खुद को नए सिरे से गढ़ने और नए रास्तों को तलाशने का जश्न मनाते हैं. लेकिन कभी-कभी, जीवन धीरे से आपको उस जगह वापस ले जाता है जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई थी, इसलिए नहीं कि आपने एक कदम पीछे लिया है, बल्कि इसलिए कि आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि आप इसे पूरी तरह से अलग तरीके से सराह सकते हैं. अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने में एक अलग ही सुकून है.”

अविका गोर की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट के साथ-साथ एसजे स्टूडियोज में उनकी उपस्थिति ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है. कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वह स्क्रिप्ट रीडिंग, लुक टेस्ट, प्रमोशनल शूट या किसी आगामी शो के बारे में बातचीत के लिए वहां गई थीं. 

Tags: avika gorentertainment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026
फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह
फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह
फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह
फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह