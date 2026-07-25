फिर छोटे पर्दे पर धूम मचाएंगी अविका गौर, इंस्टाग्राम पोस्ट से ‘बालिका वधू’ ने दिया इशारा, फैंस में उत्साह

Avika Gor: शादी के बाद से अविका गौर अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दे रही थीं और काफी दिनों से टीवी और फिल्मों से दूरी बनाये हुए थीं, लेकिन लगता है जल्द ही वो अपने काम पर फिर से लौटने वाली हैं.

हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिससे पता चलता है कि जल्द ही अविका किसी नए प्रोजेक्ट के साथ नए शो में आने वाली हैं.

किस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं अविका?

अविका गौर ने अपने हालिया बयान से प्रशंसकों के बीच उत्साह जगा दिया है. हालांकि उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर “अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने” के उनके पोस्ट ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वह टेलीविजन पर वापसी की योजना बना रही हैं. बता दें कि उनके अभिनय करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के सीरियल बालिका वधू से हुई थी. अपनी पोस्ट में अविका ने उस जगह पर वापस आने की खुशी का जिक्र किया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. इसके अलावा, हाल ही में अविका को एसजे स्टूडियो में भी देखा गया था, जिससे उनकी अगली परियोजना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों को उम्मीद है कि अभिनेत्री एक रोमांचक नए टीवी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं.

अविका गौर की इंस्टाग्राम पोस्ट

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अविका गौर ने लिखा, “मुझे नहीं लगता कि हम जीवन के चक्र को पूरा करने की सुंदरता के बारे में पर्याप्त बात करते हैं. हम अक्सर आगे बढ़ने, खुद को नए सिरे से गढ़ने और नए रास्तों को तलाशने का जश्न मनाते हैं. लेकिन कभी-कभी, जीवन धीरे से आपको उस जगह वापस ले जाता है जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई थी, इसलिए नहीं कि आपने एक कदम पीछे लिया है, बल्कि इसलिए कि आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि आप इसे पूरी तरह से अलग तरीके से सराह सकते हैं. अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने में एक अलग ही सुकून है.”

अविका गोर की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट के साथ-साथ एसजे स्टूडियोज में उनकी उपस्थिति ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है. कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वह स्क्रिप्ट रीडिंग, लुक टेस्ट, प्रमोशनल शूट या किसी आगामी शो के बारे में बातचीत के लिए वहां गई थीं.