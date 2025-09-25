छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

Avika Gor-Milind Chandwani Ott Wedding: टीवी शो बालिका वधू (Ballika Vadhu) में छोटी आनंदी का किरदार निभाकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gaur) अब शादी करने जा रही हैं. इस समय वह शो ‘पति पत्नी और पंगा’ (Pati Patni Panga) शो का हिस्सा हैं. इस शो में उनके साथ मंगेतर मिलिंद चंदवानी (Milind Chandwani)के साथ नजर आ रही हैं. अब दोनों ने शादी के तैयारियां भी शुरू कर दी है. फर्क इस चीज का है कि दोनों सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के सामने सात फेरे लेने जा रहे हैं. दोनों पति पत्नी पंगा के सेट पर भी शादी करने का फैसला किया है. दोनों की शादी के रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. 23 सितंबर को दोनों की हल्दी सेरेमनी की रस्म भी की गई है.

अविका गौर की शादी की रस्में हुई शुरू

शादी के रस्में शुरू करने से पहले दोनों ने अपने शादी के कार्ड को सबके सामने पेश किया. जो बालिका वधू के थीम पर ही बना हुआ था. दोनों ने अपने कार्ड को शो के सेट पर ही सबको दिखाया. जिसमें एक खूबसूरत सा मंडप बना हुआ था, जो फेरे लेते हुए नजर आ रहे थे. बॉक्स के नीचे कार्ड भी मौजूद था. कार्ड देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. शादी का कार्ड वाकई बेहद खूबसूरत था.







कपल ने किया राधे मां को आमंत्रित

शादी का कारण रिवील करते हुए अविका ने कहा कि- कर्लस के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. यही मंडप लगेगा और यहीं शादी भी होगी. इसे बाद मिलिंद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि- रियल लाइफ में अविका वधू भी इसी चैनल पर बनी थी और अब पूरी दुनिया के सामने हमारी शादी भी यहीं होगी. बता दें कि कपल ने पहला कार्ड राधे मां को दिया. जो शो पर बतौर गेस्ट शामिल हुई थी. यह एपिसोड 27 सितंबर को टीवी पर ऑन एयर होगा. फैन्स कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.