छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण
Home > मनोरंजन > टीवी > छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

Avika Gaur Milind Chandwani Wedding: टीवी की आनंदी और मिलिंद चंदवानी जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. दोनों परिवार के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सात फेरे लेने जा रही हैं. दोनों की शादी को लेकर सभी काफी उत्साहित हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: September 25, 2025 2:47:18 PM IST

छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

Avika Gor-Milind Chandwani Ott Wedding: टीवी शो बालिका वधू (Ballika Vadhu) में छोटी आनंदी का किरदार निभाकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gaur) अब शादी करने जा रही हैं. इस समय वह शो पति पत्नी और पंगा’ (Pati Patni Panga) शो का हिस्सा हैं. इस शो में उनके साथ मंगेतर मिलिंद चंदवानी (Milind Chandwani)के साथ नजर आ रही हैं. अब दोनों ने शादी के तैयारियां भी शुरू कर दी है. फर्क इस चीज का है कि दोनों सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के सामने सात फेरे लेने जा रहे हैं. दोनों पति पत्नी पंगा के सेट पर भी शादी करने का फैसला किया है. दोनों की शादी के रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. 23 सितंबर को दोनों की हल्दी सेरेमनी की रस्म भी की गई है.

अविका गौर की शादी की रस्में हुई शुरू 

शादी के रस्में शुरू करने से पहले दोनों ने अपने शादी के कार्ड को सबके सामने पेश किया. जो बालिका वधू के थीम पर ही बना हुआ था. दोनों ने अपने कार्ड को शो के सेट पर ही सबको दिखाया. जिसमें एक खूबसूरत सा मंडप बना हुआ था, जो फेरे लेते हुए नजर आ रहे थे. बॉक्स के नीचे कार्ड भी मौजूद था. कार्ड देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. शादी का कार्ड वाकई बेहद खूबसूरत था. 



कपल ने किया राधे मां को आमंत्रित 

शादी का कारण रिवील करते हुए अविका ने कहा कि- कर्लस के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. यही मंडप लगेगा और यहीं शादी भी होगी. इसे बाद मिलिंद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि- रियल लाइफ में अविका वधू भी इसी चैनल पर बनी थी और अब पूरी दुनिया के सामने हमारी शादी भी यहीं होगी. बता दें कि कपल ने पहला कार्ड राधे मां को दिया. जो शो पर बतौर गेस्ट शामिल हुई थी. यह एपिसोड 27 सितंबर को टीवी पर ऑन एयर होगा. फैन्स कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Tags: Avika Gaurentertainment newsMilind Chandwanipati patni pangatv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण
छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण
छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण
छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां हुई शुरू, कलर्स के सेट पर ही लेंगी सात फेरे, इस शख्स को दिया पहला निमंत्रण