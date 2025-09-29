Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Avika Gor Milind Chandwani Mehndi Ceremony: ‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर (Avika Gor) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. एक्ट्रेस ने काफी कम उम्र में ही घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. अब वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी (Milind Chandwani) संग सालों बाद कलर्स के सेट पर साल फेरे लेने जा रही हैं. एक्ट्रेस की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. अविका औऱ मिलिंद की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मंहदी की रस्म की जा रही है. इन रस्मों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.

अविका और मिलिंद की मेहंदी सेरेमनी

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ (Pati Patni Aur Panga) के सेट पर ही शादी करने जा रहे हैं. कपल इर रस्म में मल्टी कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आए. दोनों अपने हाथों में मंहदी लगवाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में अविका के हाथों में मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा मंहदी लगाती नजर आ रही हैं. वहीं मिलिंद उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस महंदी की एक बेहद खास बात है. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस के होने वाले पति ने किया है.







मंहदी में लिखवाए इन लोगों के नाम

दुल्हे राजा ने बताया कि, अविका ने अपने हाथों में उनके नाम के साथ अपने होने वाले सास-ससुर के नाम भी लिखवाए हैं. जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने आगे बताया कि- दूसरे हाथ पर वह अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाने की सोच रही हैं. दोनों ने मंहदी की ये खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट कपल अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करने जा रहा है. इस शओ को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट करते नजर आ रहे हैं. साथ ही शो में टीवी इंडस्ट्री के पॉपूलर कपल शामिल हुए हैं.