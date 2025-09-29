Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे
Home > मनोरंजन > टीवी > Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Avika Gor-Milind Chandwani Wedding: अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी को अब कुछ ही दिन बाकी है. शादी के रस्में भी शुरू की जा चुकी है. एक्ट्रेस ने अपने हाथों में ही सिर्फ अपने होने वाले पति ही नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के नाम भी लिखवाए है.

By: Preeti Rajput | Published: September 29, 2025 6:28:39 AM IST

Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Avika Gor Milind Chandwani Mehndi Ceremony:  बालिका वधू’ फेम अविका गौर (Avika Gor) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. एक्ट्रेस ने काफी कम उम्र में ही घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. अब वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी (Milind Chandwani) संग सालों बाद कलर्स के सेट पर साल फेरे लेने जा रही हैं. एक्ट्रेस की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. अविका औऱ मिलिंद की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मंहदी की रस्म की जा रही है. इन रस्मों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.

अविका और मिलिंद की मेहंदी सेरेमनी 

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ (Pati Patni Aur Panga) के सेट पर ही शादी करने जा रहे हैं. कपल इर रस्म में मल्टी कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आए. दोनों अपने हाथों में मंहदी लगवाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में अविका के हाथों में मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा मंहदी लगाती नजर आ रही हैं. वहीं मिलिंद उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस महंदी की एक बेहद खास बात है. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस के होने वाले पति ने किया है.



मंहदी में लिखवाए इन लोगों के नाम

दुल्हे राजा ने बताया कि, अविका ने अपने हाथों में उनके नाम के साथ अपने होने वाले सास-ससुर के नाम भी लिखवाए हैं. जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने आगे बताया कि- दूसरे हाथ पर वह अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाने की सोच रही हैं. दोनों ने मंहदी की ये खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. पति पत्नी और पंगा’ के सेट कपल अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करने जा रहा है. इस शओ को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट करते नजररहे हैं. साथ ही शो में टीवी इंडस्ट्री के पॉपूलर कपल शामिल हुए हैं.

Tags: avika gorentertainment newsMilind Chandwanipati patni aur pangatv news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे
Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे
Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे
Avika Gor के हाथों में लगी मेहंदी, मिलिंद चंदवानी संग लिखवाया इस शख्स का नाम; वजह जान पीले पड़े लोगों के चेहरे