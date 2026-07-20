Avengers Doomsday Trailer: मार्वल का सबसे बड़ा ट्विस्ट! डॉक्टर डूम बनकर लौटा आयरन मैन; ट्रेलर देख फैंस का घूमा सर

Avengers Doomsday Trailer: मार्वल फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. डिज्नी ने निर्देशक जो और एंथनी रूसो की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘Avengers: Doomsday’ का ट्रेलर जारी कर दिया है. यह फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर में पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके नए किरदार डॉक्टर डूम (Doctor Doom) के रूप में मास्क पहने हुए दिखाया गया है. इससे पहले वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की भूमिका निभाकर दुनियाभर में लोकप्रिय हुए थे.

ट्रेलर में दिखी डॉक्टर डूम की पहली झलक

यह ट्रेलर पहली बार अप्रैल में CinemaCon में दिखाया गया था. अब इसे आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर में डॉक्टर डूम के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की दमदार एंट्री दिखाई गई है.ट्रेलर में थॉर बने क्रिस हेम्सवर्थ बाकी सुपरहीरोज़ से कहते हैं “अपने छोटे-मोटे मतभेद भुला दो. एक बात याद रखो, अगर तुम वापस लौटे तो भाई-बहनों की तरह लौटोगे. मेरी बात याद रखना, हमें एक चमत्कार की जरूरत पड़ेगी.”

क्रिस इवांस की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच

ट्रेलर का एक और बड़ा सरप्राइज क्रिस इवांस की वापसी है. एक सीन में वह अचानक थॉर के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर थॉर हैरान होकर कहते हैं,”यह संभव नहीं है.” इसके बाद क्रिस इवांस थॉर का मशहूर हथौड़ा म्योल्निर (Mjolnir) उठा लेते हैं, जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

कई सुपरहीरोज़ आएंगे साथ नजर

फिल्म के पहले जारी किए गए टीजर में ब्लैक पैंथर (लेटिशिया राइट), कैप्टन अमेरिका (क्रिस इवांस), थॉर (क्रिस हेम्सवर्थ) और एक्स-मेन के साइक्लोप्स (जेम्स मार्सडेन) की झलक दिखाई गई थी. हालांकि उन टीजर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम अवतार का खुलासा नहीं किया गया था. वह केवल पिछले साल रिलीज हुई Fantastic Four: First Steps में बेहद संक्षिप्त रूप से नजर आए थे, जहां उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था.

2019 के बाद रूसो ब्रदर्स की MCU में वापसी

‘Avengers: Doomsday’ का निर्देशन एक बार फिर जो रूसो और एंथनी रूसो कर रहे हैं. फिल्म की कहानी माइकल वाल्ड्रॉन और स्टीफन मैकफीली ने लिखी है. रूसो ब्रदर्स 2019 की ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स एंडगेम के बाद पहली बार किसी MCU फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. एंडगेम दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है.

डॉक्टर डूम को लेकर क्या बोले जो रूसो?

CinemaCon के दौरान जो रूसो ने डॉक्टर डूम के किरदार को लेकर कहा,”वह सिर्फ एक विलेन नहीं है, बल्कि मार्वल के सबसे जटिल किरदारों में से एक है. वह हमेशा अपने विरोधियों से तीन कदम आगे सोचता है.”

रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जताई खुशी

CinemaCon में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा,”मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस शानदार टीम के साथ फिर से काम करूंगा, और वह भी एक बिल्कुल नए किरदार के रूप में.” ‘Avengers: Doomsday’ को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है और ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. फिल्म 18 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

यहां देखें ट्रेलर