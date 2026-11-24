मार्वल स्टूडियोज़ ने ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का फाइनल ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कैप्टन अमेरिका के तौर पर स्टीव रोजर्स की वापसी और डॉक्टर डूम के खिलाफ सुपरहीरो की बड़ी लड़ाई को करीब से दिखाया गया है. फिल्म के ट्रेलर में कुछ बेहद ही रोचक खुलासे हुए हैं. जानिए 5 बातें.

स्टीव रोजर्स का है बच्चा

ट्रेलर की शुरुआत स्टीव रोजर्स और पैगी कार्टर की घरेलू जिंदगी से होती है. एवेंजर्स: एंडगेम के बाद समय में पीछे लौटकर स्टीव ने पैगी के साथ परिवार बसा लिया था. अब दोनों अपने एक बेटे की परवरिश कर रहे हैं. ट्रेलर में स्टीव अपने पुराने फैसलों और उनके परिवार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित नजर आता है. वहीं, उसके घर फैंटास्टिक फोर का पहुंचना इस बात का संकेत है कि उसकी शांत जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है.

फैंटास्टिक फोर के सदस्य स्टीव के घर पहुंचे

पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर के बाकी सदस्य स्टीव रोजर्स के घर पहुंचते हैं. उनकी मौजूदगी से संकेत मिलता है कि स्टीव एक बार फिर लड़ाई में शामिल होने वाला है. ट्रेलर में टीम के स्पेसक्राफ्ट को नए डिजाइन वाले एवेंजर्स टॉवर पर उतरते हुए भी दिखाया गया है, जो आने वाली जंग में फैंटास्टिक फोर की अहम भूमिका का इशारा करता है.

थॉर सुपरहीरोज को एक करने की कोशिश करता है

कई सुपरहीरो टीमों के एक साथ आने पर थॉर उन्हें एकजुट करने की कोशिश करता है. एवेंजर्स टॉवर में वह सभी हीरोज से अपने मतभेद भुलाकर एक साथ लड़ने की अपील करता है. ट्रेलर से यह भी पता चलता है कि कुछ सुपरहीरो एक-दूसरे को जानते तक नहीं हैं, ऐसे में दुश्मन से मुकाबले से पहले उनके बीच तनाव देखने को मिल सकता है.

सैम विल्सन और साइक्लोप्स के बीच छिड़ी जंग

ट्रेलर में एक छोटे से शॉट में एंथनी मैकी के सैम विल्सन, जो अभी कैप्टन अमेरिका हैं, साइक्लोप्स का सामना करते हुए दिखते हैं. इस बातचीत से लगता है कि एवेंजर्स और एक्स-मेन शुरू में एक-दूसरे के विरोधी हो सकते हैं. इस टकराव का कारण अभी साफ़ नहीं है. यह टीमों के बीच अविश्वास की ओर इशारा कर सकता है क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्स टकराने लगे हैं.

स्टीव, बकी और सैम फिर से मिले