मार्वल की फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ रिलीज से पहले ही भारत में शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज में तीन हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है और अब तक 8 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. इस मामले में फिल्म ने ‘रामायण’ और ‘धुरंधर 2’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

भारत में बिक गए 8 लाख टिकट

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 24 नवंबर की सुबह तक ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई थी. इसमें ओपनिंग डे की बुकिंग से करीब 22 करोड़ रुपये मिले हैं. भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 17 नवंबर को शुरू हुई थी. फिल्म के अब तक 8 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जबकि रिलीज में अभी 23 दिन बाकी हैं. इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है.

एक हफ्ते में कमा डाले 50 करोड़ रुपये

एडवांस बुकिंग शुरू होने के एक हफ्ते में ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ ने 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी तुलना में ‘रामायण’ और ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज से पहले आखिरी हफ्ते में एडवांस बुकिंग के जरिए 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. दूसरी तरफ, एवेंजर्स: डूम्सडे ने तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय रहते हुए यह आंकड़ा पार कर लिया है. एडवांस सेल्स से 50 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं और इंडिया में रिलीज होने में अभी 23 दिन बाकी हैं. ऐसे में ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ ने बॉक्स-ऑफिस पर अपने इरादे साफ़ कर दिए हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि इसके प्री-रिलीज़ नंबर्स कितने ऊपर जा सकते हैं.

ये कलाकार आएंगे नजर

एंथनी और जो रूसो के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रुड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस पुघ, वैनेसा किर्बी, एबन मॉस-बैचराच, वायट रसेल, चैनिंग टैटम, सिमू लियू, इयान मैककेलेन, हेली एटवेल, टॉम हिडलस्टन, जेम्स मार्सडेन, पैट्रिक स्टीवर्ट, जोसेफ क्विन, सेबेस्टियन स्टेन, डेविड हार्बर, लेटिटिया राइट, लुईस पुलमैन, केल्सी ग्रामर, कैथरीन न्यूटन, डैनी रामिरेज़, विंस्टन ड्यूक, एलन कमिंग, हन्ना जॉन-कामेन, रेबेका रोमिजन, मेबल कैडेना और टेनोच हुएर्टा मेजिया हैं.

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